Подведены итоги конкурсов на должности 10 глав николаевских областных больниц – среди победителей два «новых человека»

Николаевская облгосадминистрация определила победителей конкурсов на должности 10 руководителей областных медицинских учреждений. Только в двух случаях руководящие должности доверили «новым людям», а не действующим главврачам учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Оксана Баланская Олег Мироненко

На должности начальника Николаевского областного центра здоровья останется Оксана Баланская.

Главным врачом областного центра медико-социальной экспертизы останется Олег Мироненко.

Должность главного врача Николаевского областного дома ребенка останется за Ольгой Литвиновой, которая уже более 30 лет возглавляет это учреждение.

Ольга Литвинова Павел Георгиев Людмила Оришака

Главным врачом Николаевского областного противотуберкулезного диспансера останется Павел Георгиев.

Директором областной научной медицинской библиотеки останется Людмила Оришака.

Главным врачом Николаевской областной стоматологической поликлиники останется Анатолий Кобылянский.

Анатолий Кобылянский Татьяна Георгиева Андрей Самойлов

Главным врачом Николаевского областного детского туберкулезного санатория «Дубки» останется Татьяна Георгиева.

Николаевским областным центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф продолжит руководить Андрей Самойлов.

Людмила Шеремет Красимира Рилькова

В двух случаях на руководящие должности избрали не действующих главных врачей. В Николаевской областной психиатрической больнице №1 главным врачом избрали Людмилу Шеремет, которая до этого была врачом Николаевской центральной райбольницы. Главным врачом областной офтальмологической больницы избрали детского офтальмолога Красимиру Рылькову.

В то же время ОГА проведет повторный конкурсный отбор на следующие должности руководителей областных учреждений здравоохранения:

- главный врач областного врачебно-физкультурного диспансера; главный врач Николаевской областной психиатрической больницы №2; главный врач Николаевского областного наркологического диспансера; главный врач Николаевской областной станции переливания крови; главный врач Николаевской областной детской инфекционной больницы; главный врач Николаевской областной детской больницы; главный врач Николаевской областной больницы; главный врач Николаевской областной инфекционной больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве девять действующих главврачей медучреждений области снова претендовали на свои кресла.