Ученица школы «Гипанис» представит Николаевщину на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ

Ученица 11-Б класса Николаевской частной общеобразовательной школы I-III ступеней «Гипанис-ЭОС» Наталья Наливко будет представлять Николаевскую область на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины.

Об этом сообщает пресс-служба школы «Гипанис-ЭОС».

Так, с 16 по 18 февраля на базе Николаевского областного Центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи состоялся II этап (областной) Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в секциях: «Этнология», «История Украины», «Всемирная история», «Правоведение», «Географическое краеведение», «Религиоведение».