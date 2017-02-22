Ученица школы «Гипанис» представит Николаевщину на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ

Ученица 11-Б класса Николаевской частной общеобразовательной школы I-III ступеней «Гипанис-ЭОС» Наталья Наливко будет представлять Николаевскую область на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины.
Об этом сообщает пресс-служба школы «Гипанис-ЭОС».
Так, с 16 по 18 февраля на базе Николаевского областного Центра туризма, краеведения и экскурсий учащейся молодежи состоялся II этап (областной) Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в секциях: «Этнология», «История Украины», «Всемирная история», «Правоведение», «Географическое краеведение», «Религиоведение».
«Ученица 11-Б класса Николаевской частной общеобразовательной школы I-III ступеней «Гипанис-ЭОС» Николаевской области Наливко Наталья Валерьевна, действительный член Николаевского территориального отделения МАН Украины, защищала работу по теме: «Роль казачьих поселений Николаевщины в сохранении и развитии семейных традиций украинцев». Наталья заняла I место в секции «Этнология» (базовая дисциплина «История») и будет представлять Николаевщину в Киеве на Всеукраинском конкурсе научно-исследовательских работ Малой академии наук Украины», - говорится в сообщении.