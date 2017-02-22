Патрульная полиция напомнила об аварийных улицах Николаева – в мэрии говорят, что занимаются

Патрульная полиция Николаева в очередной раз напомнила городской власти, что несколько улиц города находятся в неудовлетворительном эксплуатационном состоянии и являются аварийно опасными для водителей транспортных средств.

Об этом шла речь в ходе заседания комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли Николаевского городского совета в среду, 22 февраля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе комиссии депутаты рассмотрели обращения управления патрульной полиции Николева, которые касались неудовлетворительного содержания улиц Новозаводская и Турбинная, а также относительно неудовлетворительного эксплуатационного состояния дорожного покрытия и трамвайного полотна на некоторых улицах Николаева.

Присутствующая на заседании начальница управления коммунального хозяйства Департамента ЖКХ горсовета Наталья Осецкая возмутилась тем, что, несмотря на ответы департамента ЖКХ полиции, от патрульных продолжают поступать письма и требования. По ее словам, ремонт дорожного покрытия начнет проводиться, как только этому будут способствовать погодные условия, соответствующие техническим нормативам выполнения таких работ. Пока же ямы временно засыпают отходами асфальтно-бетонного производства. При чем, как заверила начальница управления коммунального хозяйства, происходит это вне зависимости от обращений патрульной полиции.

По итогам заседания на улучшение эксплуатационного состояния улицы Турбинной департаменту ЖКХ было решено дать 10 дней срока. Ожидается, что на указанных улицах также будет обновлена система водоотводов и прочищены ливневые системы.

Чтобы комиссия не превращалась в сплошное обсуждение вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, члены комиссии предложили начальнику сектора безопасности дорожного движения управления патрульной полиции Николаева Денису Котеневу, который выступал докладчиком по данным обращениям, вначале обращаться напрямую к исполнительной власти, и только после получения отрицательного ответа, либо неполучения ответа в установленные законом сроки, обращаться в депутатскую комиссию.

Как сообщалось ранее, патрульная полиция потребовала от мэрии Николаева отремонтировать дорогу и предпринять меры для безопасности движения на улицах Новозаводская и Турбинная.