Депутаты Николаевского городского совета собрались на второе заседание 16-ой сессии ОНЛАЙН

В четверг, 23 февраля, в Николаевском городском совете проходит второе пленарное заседание 16-ой сессии VII созыва.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На рассмотрение депутатов городского совета вынесены в своем большинстве вопросы земельного направления.

Кроме того в повестке дня включены также вопросы о переименовании улицы Клечовая балка в Корабельном районе Николаева в улицу Приозерная. Проект решения об объявлении года сохранения и инновации исторической застройки города Николаева с упорядочиванием элементов благоустройства и рекламы в центральной части города.

Также ожидается отчет временной депутатской комиссии по изучению вопроса соблюдения условий договора аренды застройщиками ресторана «Мафия».

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