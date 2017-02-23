В «Укрэнерго» пообещали не вводить веерные отключения света до 20 марта

Имеющиеся запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В компании отметили, что в условиях чрезвычайных мер "Укрэнерго" уменьшает количество работающих блоков на антрацитовом угле и количество блоков "горячего резерва".

Кроме того, доля производства электроэнергии на АЭС увеличена с 50% до 62%.

Компания также обратилась к промпредприятиям о переносе рабочих смен на ночь и к населению относительно снижения потребления электроэнергии в быту.

"Результат - суточная экономия до 12 тысяч тонн антрацитового угля", - заявили в "Укрэнерго".

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в энергетике.

- Мы будем задействовать веерные отключения для того, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии, - заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе заседания правительства 15 февраля.

Напомним, что на Донбассе группа людей организовала так называемую "блокаду" поставок угля и курсирования товарных поездов с оккупированных российско-террористическими войсками территорий Донецкой и Луганской областей.

В недавнее время широкое обсуждение в социальных сетях вызвало то, что донецкая полиция применила силу, чтобы освободить дорогу от участников «блокады» и пропустить автобусы. Участники «блокады» говорили, что в автобусах находятся «титушки», а полиция утверждала, что в автобусах были рабочие.

Кроме того, отношение к так называемой «блокаде» Донбасса разделилось. Одни считают ее участников патриотами, другие обвиняют их в организации политической акции, третьи подозревают в причастности к переделу контрабанды.