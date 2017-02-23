«Человеком года» в Николаеве признали поэта Дмитрия Креминя: «Вы все знаете этого человека»

Дмитрий Креминь Отец народного депутата Тараса Креминя, николаевский поэт Дмитрий Креминь стал «Человеком года-2016» по результатам голосования более 400 экспертов и жителей города.

Об этом сообщили члены оргкомитета ежегодной общегородской программы «Человек года» в ходе пресс-конференции в среду, 22 февраля, передает «NikLife».

Голосование по кандидатурам проходило в два тура. По результатам первого этапа отбора финалистами программы стали: директор ООО «Николаевский тепловозоремонтный завод» Вячеслав Симченко, директор Муниципального коллегиума имени Владимира Чайки Сергей Сичко и поэт Дмитрий Креминь. Последний победил по результатам второго тура.

- «Человеком года» может стать лишь тот, кто уже получил звание «Горожанин года». В этом году было решено присвоить звание «Человек года» Креминю Дмитрию Дмитриевичу, поэту, просто поэту, - резюмировал глава оргкомитета, поэт и главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков.

По его словам, для определения победителя помимо мнения экспертов также учли все успехи Креминя, которых он добился в минувшем году.

- У него вышла замечательная книжка «Скрипка з того берега». Вышла книжечка в Америке на английском языке. Ее перевели наша землячка-поэтесса с мужем. В Китае вышли стихи в антологии украинской поэзии в переводе на китайский язык. Кроме того, он перевел стихи словацких поэтов, и две книжки его переводов вышли в Ужгороде. И все, вы, наверное, знаете этого человека. Вот такие наши результаты, - отметил Пучков.

Председатель оргкомитета – главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Пучков Председатель областной организации «Союз женщин Украины»Тамила Бугаенко и финансовый директор фирмы «Агрофьюжн» Иван Сакаль Члены оргкомитета программы: социолог ЦИОМ «Наваль-Эксперт» Леонид Белоконь, проректор Морского института последипломного образования им.адмирала Ф.Ф.Ушакова Вадим Скороходов и директор Художественного музея им. В.В. Верещагина Сергей Росляков

Торжественное награждение победителя состоится в субботу, 25 февраля, в 14:00 в Областном дворце культуры, где будут награждены и победители различных номинаций в общегородской программе «Горожанин года».