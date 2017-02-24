«Скорую» вытаскивали военной техникой», - николаевцы требуют заасфальтировать улицу Целинную

Местные жители микрорайона Терновка в Николаеве возмущены состоянием улицы Целинной. По их словам, улица никогда не была заасфальтирована, хотя является очень востребованной, - по ней дети добираются в школу №16, а взрослые – на хлебозавод и другие предприятия микрорайона.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на почту редакции «Преступности.НЕТ».

Как сообщают в письме жители улицы Целинной, ситуация ухудшилась в 2016 году, когда местные власти проложили по улице трубу для подачи воды в другой конец поселка.

- Вскрыли верхний слой щебенки (его просто вывезли), трубу положили, но теперь вся улица – сплошная глина, постоянно ужасное болото. Постоянно застряют машины, в 2016-м скорая помощь чуть не перевернулась, ее занесло, пришлось вытаскивать с помощью военной техники. После дождей вымывает колеи, глубина которых достигала 50 см. Многие дети ходили в школу по этой улице, теперь приходится делать значительный круг. Кое-как мы своими силами разровняли улицу после работы водоканала – кто за свой счет песок привозил, кто щебенкой ямы засыпал. Местные власти всё ходят, смотрят, но никто не хочет ничего делать. Собрали подписи всей улицей, чтоб на нас обратили внимание, но делу ход не дали, - говорится в письме.

Так выглядит улица Целинная по состоянию на 23 февраля.

Напомним, что в январе жители Первомайска и Николаева жаловались на бездействие коммунальщиков в борьбе с гололедом. Также во время своего недавнего визита в Николаев, городские дороги раскритиковал чиновник из Литвы.