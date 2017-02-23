Шаталюк, Апелляционный суд Николаевской области, судьи Лысенко, Галущенко, миллионы в виде премий по «штрафам»

А как именно ПАО «Николаевоблэнерего» в 2012 году оформило договорные отношения с несовершеннолетним, 16-ти летним Малюгой В.Э.?

Возникает вопрос, на который нет ответа, закон не позволяет подобные договорные отношения с несовершеннолетними, это понятно, но зачем облэнерго договорные отношения с несовершеннолетним ребёнком? Если разобраться, то слово «оформил» не подходит, так как указанный в договоре 16-ти летний на тот момент Малюга В.Э. вообще договор с облэнерго не подписывал.

Возникает обоснованный вопрос: а зачем, с какой целью представителям Николаевоблэнерго оформлять договорные отношения с 16-ти летним малолеткой Малюгой, составлять акт о нарушении Правил пользования электроэнергией для населения в отношении совершенно иного лица (Чемересюк), который подписывает третье лицо (Гусар), к спорному вопросу Малюги не имеющая ни малейшего отношения!

Скажите, вы можете в том, что изложено изыскать логику? Или хотя бы элементарный намёк на соблюдение требований закона? Я такого же мнения, как и вы – ни закона здесь, ни логики, ни совести. Интересно следующее: начальником юридического отдела ПАО «Николаевоблэенрго», составляющего иски, схемы «штрафов», является бывший судья Шаталюк С.Д., т.е. коллега судей Галущенко, Лысенко, Серебряковой.

Тот факт, что бывший судья, начальник юридического отдела облэнерго находится в товарищеских отношениях с указанными судьями сам по себе крамольным не является, но он объясняет, почему судьи заняли сторону своего коллеги Шаталюка С.Д..

Есть ещё один аргумент: как усматривается из официальных источников СМИ, сумма премирования по «штрафам» облэнерго составляет 20%, а как сообщают правозащитники, сумма «штрафов» в месяц примерно 2-3-4 миллиона по Николаеву. Отсюда вывод: размер ежемесячных премий иногда может достигать полмиллиона гривен в месяц. За такие деньги почему бы не переступить через малолетнего и не перегнуть закон через колено?

Вы со мной не согласны?

Почему взыскивая с Малюги В.Э, его, на момент спорного события малолетку, который ничего не подписывал и нигде не присутствовал, даже не пригласили в заседание? Разве судьи Галущенко, Лысенко, Серебрякова этого не понимают? Но тем не менее заседание апелляционного суда провели без Малюги В.Э., взыскав с него огромную сумму денег!

С моей точки зрения изложенное выше к закону не имеет ни малейшего отношения. Таким же образом можно признать виновным проезжающий мимо троллейбус или растущее неподалёку дерево!

Я к судьям отношусь с глубочайшим уважением, считаю их исключительно порядочными, честными и компетентными, и хотел бы их оградить от этой бесовщины, но сделать этого не могу, это не в моих силах.

И самое важное.

Нельзя отменять решение молодой, грамотной порядочной судьи суда первой инстанции, основанное на нормах права, судебной экспертизе, по сути, отменять правомерное решение, тем самым доказывая обществу, что порядочность в этой стране ничего не значит, а суд руководствуется дружбой, а не нормами права. Среди судей много воров. А доверия к судебной системе у общества нет. Как думаете, почему?

Теперь, если позволите, немного деталей и информации о технической стороне вопроса.

Изначально иск по делу №490/2667/14-ц (производство№ 22Ц-784/362/17) подали в отношении Чемересюк Татьяны Валентиновны, а не Малюги Владлена Эдуардовича. Важно то, что она также не присутствовала при проведении проверки 29.10.2013 и не участвовала в составлении акта о нарушении. Спорный акт подписала гражданка Гусар Зинаида Фёдоровна, а не Чемересюк Т.В., не имеющая доверенности от Малюги В.Э., которая не проживает с ними совместно, не является членом семьи Чемересюк Т.В. и Малюги В.Э. и не зарегистрирована по адресу составления акта и спорных событий. Сам Малюга В.Э., несовершеннолетний на момент спорных событий, который теперь по решению суда стал должником облэнерго, вообще нигде никогда не присутствовал и ничего не подписывал!

Суть этого спора в том, что 29.10.2013 работники ПАО «Николаевоблэнерго» составили акт о нарушении Правил, на тот момент Малюге В.Е. было 17 лет, он не достиг полного совершеннолетия (дата рождения 26.07.1996) и не присутствовал при проведении проверки. Согласно действующих норм права совершеннолетним Малюга В.Э. становится при достижении 18 летнего возраста.

Суд первой инстанции по делу №490/2667/14-ц (производство№ 22Ц-784/362/17) вынес заочное решение о взыскании с Чемересюк Т.В.. Исковых требований в отношении Малюги В.Э. подано не было.

Чемересюк Т.В. обращалась в Министерство энергетики Украины, которое согласно п.54 Правил пользования электроэнергией для населения осуществляет контроль за их соблюдением. Когда был получен ответ Минэнерго №03/32-2869, подписанный 05.05.2014, с выводами о неправомерных действиях ПАО «Николаевоблэнерго» Чемересюк Т.В. обратилась в суд с заявлением об отмене и пересмотре заочного решения по указанному делу.

В суде первой инстанции, рассматривая дело №490/2667/14-ц (производство№ 22Ц-784/362/17), была назначена судебная электротехническая экспертиза, которую провёл Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции Украины. Выводы судебной электротехнической экспертизы №7223/31 по делу №490/2667/14-ц (производство№ 22Ц-784/362/17) следующие: оснований для расчёта спорных начислений нет, электротехнический расчёт выполнен не правомерно. Суд первой инстанции также указал в решении, подписавшая спорный акт Гусар З.Ф. не является представителем Малюги В.Э., не является членом семьи и случайно подписала 29.10.2013 за Малюгу В.Э. акт о нарушении. Аналогичные выводы у эксперта и специалистов Минэнерго. Решение суда первой инстанции по указанному делу – в пользу Малюги В.Э. и Чемересюк Т.В., исковые требования отклонены полностью, суд обосновал нарушение процедуры составления акта и неправильный электротехнический расчёт (на что указал судебный эксперт).

13 февраля 2017 года коллегия Апелляционного суда Николаевской области в составе судей Галущенко, Лысенко, Серебряковой отменила решение Центрального районного суда города Николаева, вынесла новое решение по делу №490/2667/14-ц (производство№ 22Ц-784/362/17), которым взыскала с Малюги Владлена Эдуардовича в пользу ПАО «Николаевоблэнерго» 14 581 гривну 77 копеек. По неизвестным процессуальным нормам гражданку Гусар З.Ф., которая не проживает по адресу спорных событий и не является членом семьи Малюги В.Э., без доверенности почему-то указанная коллегия Апелляционного суда Николаевской области считает уполномоченным представителем Малюги В.Э.. А выводы Минэнерго, судебной электротехнической экспертизы та же коллегия считает необоснованными, неправильными, но не назначает повторную или дополнительную экспертизу ввиду мнимой неясности выводов судебного эксперта-электротехника.

Как именно судьи Апелляционного суда Николаевской области Галущенко, Лысенко, Серебрякова стали лучше разбираться в электротехнике чем судебный эксперт-электротехник Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины? Как указанные судьи научились понимать чтото-то именно электротехнические схемы? Там же в судебно электротехнической экспертизе десятки страниц и десятки электротехнических формул! Важно ещё то, как судьи Апелляционного суда Николаевской области опрашивали представителя ПАО «Николаевоблэнерго» Короева О.О., который вообще не является свидетелем, путался в изложении и трактовке событий? На основании чего у гражданки Гусар З.Ф., которая не является даже членом семьи Чемересюк и Малюги, 29.10.2013 появились полномочия представлять несовершеннолетнего на то время Малюгу В.Э.? Почему не провели повторную экспертизу? Дополнительную?

Судьи Апелляционного суда Николаевской области Галущенко, Лысенко, Серебрякова, решили, что Малюга В.Э., несовершеннолетний по состоянию на дату проверки 29.10.2013 и написания акта о нарушении Правил пользования электроэнергией для населения, не присутствовавший при составлении акта и проведении проверки, не подписывающий договор, в отношении которого вообще никаких актов не составлялось, стал должен ПАТ «Николаевоблэнрго» огромную сумму, по которой, кстати, судебная электротехническая экспертиза установила её полную необоснованность!

Этим обращением хочу максимально привлечь внимание к указанным судьям Апелляционного суда Николаевской области, «штрафам» и методам работы Николаевоблэнерго (https://www.youtube.com/watch?v=X9akzOeTuTU) и прошу максимально распространить эту информацию.