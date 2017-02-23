Николаевский студент снялся в приквеле украинско-польского художественного фильма «Черкассы»

В совместном проекте в копродукции с польской компанией «StudioMunka» и «MKK FilmService» при поддержке «BecauseFilmRental», дебютировал студент МКУ им.П.Орлика – Михаил Воскобойник, который в 2014 году нес службу на военном корабле ВМС Украины «Черкассы», дислоцированном в Крымском озере Донузлав во время оккупации Крыма в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Рабочее название киноленты «Лев». Так, по замыслу создателей, зовут одного из матросов тральщика «Черкассы».

Михаил Воскобойник Съемки происходили в июле 2016 года в небольшом селе на Черниговщине. Тридцатиминутный фильм «Лев» является прологом для полнометражной ленты и показывает героическую историю тральщика «Черкассы», который во время оккупации Крыма Российской Федерацией в 2014 году, еще в течение месяца сопротивлялся русскому нашествию и принял, по сути, первый бой Украины с российскими войсками.

На 9-м конкурсном отборе кинопроектов Госкино, короткометражка одержала победу, и стала прологом к художественному, полнометражному фильму «Черкассы», съемки которого начнутся в начале марта 2017 года. В фильме одну из ведущих ролей сыграет Михаил Воскобойник, который в 2014 году был членом экипажа, и в фильме, по сути, сыграет сам себя.

Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией ООО «МКК Фильм Сервис» контракт о предоставлении фильму «Черкассы» государственной финансовой поддержки в размере 17341862 гривны. Общая стоимость фильма составляет около сорока миллионов гривен. Производство фильма, совместно с украинской компанией, осуществляет польская киностудия «Кадр.

Значительная часть съемок будет проводиться в Очакове, в акватории Черного моря. Хочется отметить, что первый бой с российскими оккупантами на корабле «Черкассы» принимали два студента университета имени П.Орлика. Кроме Михаила Воскобойника это был Александр Гутник, в данный момент выпускник факультета права.