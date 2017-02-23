Ликбез советнику Президента: об истинном значении праздника 8 марта и почему “чекистские проститутки” тут не причем

О пренебрежительной манере общения советника Президента Украины Юрия Бирюкова я наслышана уже давно: от коллег журналистов, общественников, депутатов, чиновников и ближайшего его окружения.

Да и сама неоднократно была свидетелем его несколько хамского поведения. Ну, что ж, известный волонтер, как говорят, уважаемый человек, многое сделал для армии, часто бывал в горячих точках, насмотрелся, наслушался… Наверное, все это и оставляет свой отпечаток на характере и поведении.

Но то, что у советника президента явно сексистские настроения для меня стало неприятным сюрпризом.

«Я не отмечаю праздник чекистских проституток», - так ответил Юрий Бирюков на мою просьбу принять участие в качестве эксперта в опросе издания «NikLife» для составления “Рейтинга влиятельности николаевских женщин” к 8 марта.

Советника Президента Украины не очень вежливо не только посоветовал мне что-то почитать, обратиться к истории... Более того, человек, который тратит огромное количество времени, чтобы проконтролировать, "правильно ли проголосует стадо" за экс-"регионала" "оппоблоковца" Андрея Кротова на высокую должность, вообще, посчитал общение со мной ниже своего уровня и отправился... обедать. Я понимаю, что "обед по расписанию", но все же...

Я, конечно, не из обидчивых, но такое сравнение всех женщин, которые отмечают 8 марта, как Международный женский день вместе с ООН, а не советский праздник, с проститутками - меня оскорбило. И я уже не говорю о манере общения собеседника, которую описывала выше. И да, я много читала об истории 8 марта, и теперь советую почитать Юрию Бирюкову и другим мужчинам, которые с ним солидарны (увы, как оказалось, таких немало), и которые ратуют за отмену этого праздника на государственном уровне в Украине (сейчас я говорю не об отмене выходного дня).

«8 марта — Международный женский день (International Women's Day) — всемирный день женщин, в который также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. […] 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, сухие рабочие помещения, равную с мужчинами зарплату. Женщины работали по 16 часов в сутки, в отличие от мужчин, которые уже добились 10-часового рабочего дня. На предприятиях США в то время возникали многочисленные профсоюзные организации ,а после 8 марта 1857 года образовался еще один - впервые его членами стали женщины. 8 марта женщины потребовали также представления им избирательного права. […] Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрел по решению Организации Объединенных наций в 1975 году, и с тех пор он отмечается ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме. Несмотря на это, современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а в украинском обществе это принято считать “днем весны”, “женской красоты”, “нежности, душевной мудрости и внимания к женщине”, вне зависимости от её статуса и возраста”.

Ничего не имею против проституток, каждый делает то, что умеет, но как видим в контексте этой даты о них не упоминается ни слова (хотя, конечно, если Юрий Бирюков считает всех рабочих женщин проститутками, то тогда возможно). Вся эта информация доступна к прочтению в проверенных открытых источниках и на официальном сайте ООН. Так, каждый год Генеральный секретарь ООН не стесняется поздравить с этой датой всех женщин планеты. Но какая ООН? У некоторых 8 марта - день «чекистских проституток»!

И я еще раз хочу подчеркнуть, что 8 марта - это день борьбы женщин за равенство с мужчинами и за свои права, это день борьбы против насилия и за мир во всем мире. Это праздник не «про бантики, букетики и шоколадки». Просто с годами у нас исказили восприятие этого дня!

Поэтому такие слова советника Президента расцениваю (не я одна) как неуважение к женщинам и сексизм. И очень жаль, но именно из-за подобных заявлений некоторые ценности, в защиту которых выходили на улицы феминистки много лет назад, женщинам приходится отстаивать и сегодня.