Представителям «Черной сотни» и «Айдара» доверили решать, достойны ли повышения николаевские полицейские

В Николаеве руководство ГУНП и представители общественности 22 февраля решали вопрос о назначении действующих полицейских на высшие должности, замещение которых осуществляется без проведения конкурса.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, комиссия по аттестации сотрудников аппарата и структурных (обособленных) подразделений ГУНП «оценивала образовательный и квалификационный уровень полицейских, их профессиональные и личные качества, а также определяла соответствие занимаемым должностям и готовность сотрудников к деятельности с большим объемом работы».

«Каждый правоохранитель, который изъявил желание продвигаться по службе, сдавал зачеты по профессиональной и физической подготовке, проходил тестирование на знание законодательной базы и общих навыков, а также собеседование. В итоге члены комиссии путем открытого голосования принимали соответствующие решения о возможности занимать высшие должности сотрудниками полиции, учитывая такие критерии, как полнота выполнения функциональных обязанностей, достижение весомых показателей в работе, наличие поощрений или взысканий».

«Таким образом, с 35 полицейских, которые претендовали на высшие должности, положительные решения получили 30, еще пятеро смогут попробовать себя в следующий раз», - отмечено в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что в состав аттестационной комиссии входят (слева направо на первом фото): начальник управления кадрового обеспечения ГУНП Алексей Попков, заместитель главы николаевского объединения Союза воинов Афганистана Александр Забражин, начальница отдела психологического обеспечения ГУНП Оксана Мигель, представительница общественного объединения «Золоті леви Чорної сотні» Наталья Величко, заместитель начальника ГУНП Евгений Ковтун, а также представитель управления внутренней безопасности (крайний справа на втором фото). Кроме того, в составе комиссии числится, но на ее заседание не прибыл некий Игорь Ильченко – боец батальона «Айдар» и глава организации «Припять +10».