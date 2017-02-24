Профессионалы нужны везде: в НУК им. Адмирала Макарова защитились новые “дизелисты”

О том, что наука - двигатель прогресса, известно всем. Но далеко не все знают, какую роль в ее развитии сегодня играют технические специалисты. В четверг, 23 февраля, в Николаевском университете кораблестроения им. Адмирала Макарова на Кафедре двигателей внутреннего сгорания прошла защита дипломов.

Уже более 85 лет кафедра готовит инженеров-механиков по специальности "Двигатели внутреннего сгорания". И несмотря на то, что в этом году кафедра подготовила лишь семь выпускников-магистров, ее руководство и преподавательский состав уверены, что в ближайшее время тенденции изменятся, так как технические специалисты на рынке труда все больше становятся востребованными.

- Наша кафедра существует уже очень давно, год назад мы отметили 85-летие. Она была одной из первых кафедр в университете, и благодаря ней появилось много других кафедр. У нас работали очень видные ученые, очень много наших выпускников занимали высокие должности во времена Советского союза. Сегодня на кафедре работает 3 профессора, 6 доцентов, и ассистентов, - рассказывает заведующий кафедрой “Двигателей внутреннего сгорания”, профессор, доктор технических наук Борис Тимошевский.

Сегодня кафедра активно сотрудничает с ведущими николаевскими предприятиями и всячески способствует трудоустройству своих выпускников.

- В современных реалиях достаточно ограниченное поле деятельности для наших выпускников, поэтому мы всегда открыты и рады для любого сотрудничества. Вот сегодня мы впервые пригласили Владимира Ярославовича Гацуру в комиссию. В последующие три года он будет председательствовать на защитах. Он тоже наш выпускник, защитил диссертацию, правда в смежной области, кандидат экономических наук, а сегодня успешно использует свои знания в бизнесе, являясь председателем совета директоров предприятия “Евгройл”. Нашим студентам очень полезен его опыт, в частности он умеет связывать техническую и экономическую деятельности, кроме того, мы не исключаем возможность, что кого-то из выпускников он может пригласить работать к себе на предприятие, - добавил Борис Тимошевский.

Владимир Гацура и Борис Тимошевский Василий Наливайко (справа)

Защита дипломов проходила очень живо и эмоционально. Студенты активно делились новыми идеями, вступали в полемику с преподавателями - членами комиссии и каждый из них в итоге успешно справился с поставленной задачей. Стоит отметить, что в этот раз среди студентов-выпускников была только одна девушка.

- Я с удовольствием откликнулся на приглашение присутствовать в комиссии по защите дипломных работ, это очень ответственно и мне приятно снова оказаться в родных стенах. Я заканчивал кафедру ДВС, Василий Степанович Наливайко (профессор кафедры, кандидат технических наук - прим. ред) был деканом тогда, и уже тогда мы думали об альтернативной энергетике. Сегодня профессионалы востребованы не только в сфере экономики, финансов и юриспруденции, а нужны и инженеры-механики. Поэтому нужно всячески популяризировать Кафедру двигателей внутреннего сгорания при НУК им. Адмирала Макарова и мотивировать молодежь идти учиться именно сюда, - отметил председатель совета директоров ООО "АПК "Евгройл" Владимир Гацура.

Напомним, как сообщалось ранее, компания «Евгройл» усовершенствовала систему логистики и доочистки дымовых газов.