Самым безопасным районом Николаевщины в 2016 году стал Доманевский, а небезопасным – Веселиновский и город Вознесенск

По итогам 2016 года самым безопасными районами в Николаевской области стали Доманевский и Березнеговатский, а самыми криминогенными – Веселиновский, Николаевский районы и город Вознесенск.

Об этом свидетельствуют данные о количестве совершенных преступлений в Николаевской области в 2016 году, предоставленные «Преступности.НЕТ» Прокуратурой Николаевской области.

Больше всего преступлений в прошлом году было зарегистрировано в городе Первомайске (2596 зарегистрировано, 838 взято на учет), Вознесенске (1646 зарегистрировано, 686 взято на учет и расследование), Николаевском районе (1276 и 512), Витовском районе (1281 и 505) и Веселиновском районе (923 и 501).

Меньше всего уголовных правонарушений случилось в 2016 году в Еланецком районе (417 преступлений зафиксировано, взято на учет 162), Очаковском (598 и 176), Березнеговатском (462 и 196), Братском (447 и 216) и Врадиевском (495 и 280).

Больше всего умышленных убийств среди районов и городов Николаевской области без учета областного центра произошло в Новобугском, Березанском районах и городе Первомайске – везде по 4 убийства. Ни одного убийства в 2016 году не случилось в Веселиновском, Врадиевском, Доманевском, Казанковском и Очаковском районах.

Лидерами по количеству совершенных разбоев стали город Первомайск – здесь их произошло сразу 7 за год, а также Новобугский район с шестью разбоями и Николаевский, Вознесенский и Баштанский районы, где произошло по 5 разбоев.

Больше всего грабежей в Николаевской области без учета города Николаева произошло в городе Вознесенске – 60, больше всего краж – в Первомайске (444), Витовском районе (310) и городе Вознесенске (306).

В целом же по сумме всех показателей, соотнесенных к количеству населения в каждой административной единице, самым криминогенно опасным районом Николаевской области стали Веселиновский район, самым безопасным – Доманевский.

Из четырех городов кроме областного центра самым безопасным оказался Южноукраинск, самым небезопасным – Вознесенск.

Что касается самого областного центра, то в результате подсчета данных по общему количеству совершенных преступлений и количеству тяжких преступлений (убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, изнасилование) самым криминогенным по итогам 2016 года стал Центральный район Николаева, где было всего за год зарегистрировано 7111 преступлений и взято из них на учет 2591, а тяжких – 52.

Более безопасным по сравнению с остальными четырьмя стал Корабельный район – всего на учет взято 1075 преступлений, из которых 17 – тяжкие.