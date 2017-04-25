«Не так все плохо», – глава Центральной ГНИ Николаева об изменениях в налоговом законодательстве

Начальник Государственной налоговой инспекции в Центральном районе Николаева Дмитрий Прокофьев считает, что не все изменения, которые вносятся в украинское налоговое законодательство негативные – есть и позитивные нюансы.

Об этом он заявил в ходе программы «Контраргумент» на телеканале «Николаев».

Так, Дмитрий Прокофьев согласился, что бизнес отпугивают постоянные изменения в законодательстве, однако отметил, что кроме негативных изменений есть и позитивные.

– Нам уже неоднократно обещали, что будут приняты новые правила игры, налоговый кодекс и какое-то время – 5, 10, 15 лет – не будут вноситься изменения и бизнесу будет комфортно работать. Изменения происходят, они постоянно принимаются, возможно, это, конечно, немного отпугивает предпринимателей. Но я хочу сказать, что не все эти изменения негативные. Все равно, потихоньку наше правительство прислушивается, где-то уменьшаются какие-то налоги, где-то запланировано уменьшение, планируется отмена налога на прибыль и его замена на налог на вывод капитала и т.д. Не так все плохо. Если даже взять налоговые системы европейских стран, то я не могу сказать, что у нас низкие налоги: есть ниже, есть и значительно выше. Да, в Сингапуре НДС 7%. Было бы хорошо, чтобы он и у нас был 7%. Но поскольку на сегодняшний день это основной бюджетообразующий налог, то невозможно за один день его отменить, или уменьшить. Надо просчитывать все риски, которые Госбюджет в результате этого получит, – отметил Прокофьев.

При этом он отметил, что, по его мнению, как бывшего предпринимателя, который 20 лет занимался бизнесом, «не так все плохо».

– Я как оптимист надеюсь, что рано или поздно мы примем Налоговый кодекс и не будем его менять ближайшие годы. А если и будем, то нашему бизнесу не надо будет уезжать заграницу, покупать там бизнес и продавать здесь. По сути, это наша общая задача. Поэтому меньше просим, меньше плачем, больше делаем, стараемся. Меньше ждем от государства, больше стараемся сделать самостоятельно, – резюмировал Прокофьев.

Напомним, также Дмитрий Прокофьев отмечал, что с введением обязательного налогооблажения для «спящих» ФЛП не произошло ничего страшного.