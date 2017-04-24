Губернатор Савченко побывал в областной детской инфекционке: «Нужно создать нормальные человеческие условия»

В понедельник, 24 апреля, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко вместе со своими заместителями Виталием Киндратьевым и Валентином Гайдаржи провели рабочее совещание в Областной детской инфекционной больнице.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, осмотрев кабинеты и оценив состояние больницы, Алексей Савченко заявил, что оставаться в таких условиях нельзя.

- Больница нуждается в ремонте. Не просто ремонте, а создании нормальных человеческих условий. Надо построить больницу. Я настаиваю, чтобы в этом году мы все же начали. Или давайте будем переводить эту больницу к другим зданиям, или давайте строить. Но оставаться в таких условиях ... У нас есть возможности, - сказал председатель ОГА.

В свою очередь, главврач больницы Татьяна Цимбал попросила Алексея Савченко поспособствовать в решении проблемы с транспортом, так как имеющиеся на балансе «Таврия» и «Жигули» находятся в ужасном состоянии, а средств на их ремонт у медучреждения нет.

В ответ на просьбу Савченко сначала отметил, что если больнице дать автомобиль иностранного производства, то денег на ремонт нужно будет значительно больше. Далее в шутку он предложил своему заместителю Виталию Киндративу отдать его автомобиль на нужды больницы, а после добавил, что найдет для этой цели «спонсора» среди чиновников, и искать будет по их декларациям.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Николавщины проверил областную «инфекционку»: «Есть палаты, куда страшно заглядывать».