В Николаеве создадут «черный список» фирм, которые некачественно ремонтируют дороги, – Сенкевич

Мэрия Николаева планирует заносить в «черный список» и не допускать в дальнейшем к проведению дорожных работ фирмы, которые недобросовестно выполняют ремонт дорог в городе.

Такое заявление сделал городской голова Николаева Александр Сенкевич в понедельник, 24 апреля, в ходе рабочей встречи с представителями частных фирм производящих ремонт дорог в городе, сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Также во время встречи Александр Сенкевич выдвинул подрядчикам ряд требований, касающихся ремонта дорожного покрытия в текущем году и указал на аварийные участки в Николаеве, которые нуждаются в срочном капитальном ремонте.

Как сообщается, в мероприятии также приняли участие заместитель городского головы Мкртич Мкртчян, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Андрей Палько. Александр Сенкевич подчеркнул, что за некачественную работу подрядчики будут нести полную ответственность, а процесс ремонта будет проходить под жестким контролем городской власти и общественности.

«В Николаеве на данный момент есть серьезные проблемы с дорожным покрытием, внутриквартальными проездами, тротуарами, бордюрами, ливневками. Я хочу поменять правила игры. Работа должна проводиться качественно. На данный момент ремонт некоторых участков дорог в городе проводится недобросовестно. Вопрос качества будет стоять у меня на контроле. Мы будем без предупреждения выезжать, проводить лабораторные проверки, привлекать общественность. На дорогах города не должно быть луж, если после дождя они будут собираться - такие объекты приниматься не будут. Также и с люками, они не должны быть под асфальтом. В городе должна быть чистота и порядок, а подрядчики должны соблюдать все технологии и стандарты при ремонте. Иначе придется вносить такие недобросовестные фирмы в черный список. В итоге, делать ремонт дорог в городе они больше не будут», - сообщил Александр Сенкевич.

В ходе диалога с мэром подрядчики объяснили, что в проектах иногда не указывается наличие люков, поэтому они делают так, как согласовано по проекту в плане работ. На что Александр Сенкевич ответил, что нужно выезжать на места и внимательно осматривать участки, где будет проводится ремонтные работы и указывать заказчику, что тут или тут не учтён колодец или что-то в этом роде. В таком случае проблема решиться до начала работ, а не потом уже после их проведения, когда нужно люк доставать из под асфальта. Также, мэр попросил подрядчиков быть социально-ответственными, - например, если возле участка дороги, где проводится ремонт есть плохой заезд, можно также провести небольшие ремонтные работы, которые улучшат ситуацию.

Директор департамента ЖКХ Андрей Палько также высказал ряд претензий к подрядчикам и попросил их постараться максимально качественно выполнять ремонт дорожного покрытия, обратить внимание на обеспечение безопасности работников во время ремонта проспектов в ночное время суток.

«К фирмам, которые проводят в нашем городе ремонты, накопилось много претензий. Низкие температуры не оправдывают некачественную работу подрядчика. Не забывайте о правилах безопасности для своих сотрудников, наличие спецодежды, сигналов, освещения, чтобы они могли качественно выполнять свою работу без угрозы для их жизни», - резюмировал он.

Также, Александр Сенкевич поблагодарил подрядчиков, которые работают в ночное время и таким образом не создают пробки на проспектах. И доавил, что при этом должна быть обеспечена безопастность рабочих.

«Это должно быть в ваших приоритетах, так как жизнь человека - это наибольшая ценность», - сказал городской голова.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Укравтодор создаст «черный список» компаний, некачественно выполняющих дорожные работы