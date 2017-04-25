Депутаты Николаевского горсовета собрались на внеочередную сессию ОНЛАЙН

Во вторник, 25 апреля. в Николаевском городском совете проходит 19-я внеочередная сессия.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На сессию зарегистрировались 37 из 54 депутатов.

В повестке дня этого пленарного заседания четыре вопроса: о мероприятиях по контролю колодцев инженерных сетей, принятие медицинской субвенции, а также приватизация жилых помещений в общежитиях по ул.Киевская, 2, ул.Терасной, 7-А.

Также в разделе «Разное» будут заслушаны отчеты по работе контрольных комиссий.

Предлагаем вниманию читателей онлайн-трансляцию из сессионного зала

12.35 Первым вопросом, который рассмотрели депутаты стало поручение заместителям городского головы Николаева разработать проект решения о внесении изменений в программу «Об утверждении Программы экономического и социального развития г.Николаева на 2017 год» для того, чтобы можно было выделить 40 миллионов из бюджета города на завершение строительства стадиона в парке Победа. Депутаты 44 голосами поддержали предложенный проект решения.

После этого в заседании был объявлен полуторочасовой перерыв.

12.10 Депутаты Николаевского городского совета проголосовали за повестку дня. В результате были добавлены проекты решений о рассмотрении возможности выделения 40 миллионов гривен на завершение строительства спортивного городка в парке Победа, внесение изменений в положения исполнительных органов горсовета, утверждение списка присяжных.