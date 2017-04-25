«Карьерный» вопрос: Кто и от чего собрался очищаться?

На ближайшую сессию Николаевского областного совета снова выносится вопрос по отмене решения о выдаче горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1», которое принималось 10 июня прошлого года со скандалом из-за переписки главы бюджетной комиссии Федора Барны с «Мишей Мультиком».

Вопрос прошел практически все комиссии, так что сомнений в этом не остается.

Но если на прошлую сессию губернатор области Алексей Савченко вносил сразу два проекта решения: по отмене и выдачи:

- Я на себя беру прямую ответственность за все те коррупционные скандалы, которые происходят в области. Но я буду защищать предпринимательство и предпринимателей. Поэтому. Был для кого-то грязный, для кого-то спорный момент… Если этот вопрос зашел в глухой угол, нужно поставить его на рассмотрение сессии и проголосовать за отмену решения. А потом снова поставить на сессию и проголосовать за предоставление разрешения. Тем самым мы избежим этих всех вопросов. Мы уйдем в другую плоскость. Это будет открытая искренняя ваша позиция, которая полностью покажет всем: кто, как и почему.

То на эту сессию выносится вопрос только по отмене. Хотя по-прежнему под флагом помощи бизнесу (правда, озвучивает это уже не Савченко, а депутаты Соколов с Кормышкиным) и с целью некоего «очищения» от скандала.

Наблюдая то, как этот вопрос обсуждается на комиссиях депутатами, я поняла, что в первую очередь данного очищения ждут главные "герои" прошлогоднего скандала.

К примеру, вот что говорила Москаленко еще на прошлом президиуме в ходе обсуждения данного вопроса:

- Если мы действительно скажем, что у нас там были «договорняки» на той сессии, то мы подтвердим такую позицию, не вынося этот вопрос на переголосование. Вопрос по голосованию сегодня ставят больше СМИ, больше какие-то переписки, которые не имели отношения к нему. У нас решение было принято, потом прокуратура подала на обжалование. Сегодня я хочу вас поставить в известность, что дело в суде, что есть уголовное дело, по которому я уже три раза хожу на допрос относительно влияния на меня каких-либо авторитетов или еще кого-то. Потому действительно до этого времени я являюсь заложником этого процесса. Но если сегодня каждый глава фракции и глава комиссии скажет о том, что это было законное решение, что никто ни на кого не влиял… Давайте сегодня это скажем и на этом поставим точку, вынесем в зал этот вопрос.

То есть, по ее мнению, получается, что о сомнительности произошедшего тогда голосования трезвонят только СМИ, журналисты, как всегда во всем виноваты, а она всего лишь заложница ситуации и устала ходить на допросы, которые, кстати говоря, на самом деле игнорирует! Если верить официальным документам прокуратуры.

Второй фигурант прошлогоднего действа Соколов всячески делает вид, будто действительно ничего криминального тогда не произошло, и что он к этому точно отношения не имел. Но, судя по имеющимся видеозаписям, именно он способствовал, если даже не обеспечивал, вынесение вопроса на ту пятничную скандальную сессию 10 июня, будучи первым замом главы облсовета.

А вот что говорит он теперь:

- Я был на допросе по этому поводу. И поинтересовался у следователя: «А что я вообще здесь делаю? Объясните мне. Я свидетель чего?». Передо мной следователь извинился и говорит: «Это вы скажите спасибо Федору Барне». Потому что, если бы Федор Барна со своим телефоном не попал в отчеты СМИ… Статья возбуждена по факту его отчета перед каким-то авторитетом… я не знаю.

То есть, и он, и Москаленко прикидываются, будто весь сыр-бор только «по факту публикации в СМИ»…

Что касается Барны, засветившего переписку с «Мишей Мультиком», то ему в первую очередь хочется очиститься от самого этого.

- Я считаю, что по этому злосчастному карьеру больше всего пострадал я, причем не заслужено… Я ни у кого никогда в жизни магарыч не просил… Я ни под каким ни «мультиком-пультиком»… Я сам по себе, - то и дело заявляет он.

При этом он еще и «топит» первых двух фигурантов, говоря в частности о подделке протокола заседания профильной комиссии по вопросам экологии, которую кстати возглавляет соратник Соколова по партии Андрей Власенко.

- Это ответственность должностных лиц облсовета на то время, - говорит Барна.

Вдобавок к этому и первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, наконец-то, озвучил самое главное, что при принятии прошлогоднего решения была нарушена не только процедура, но и у предприятия не было всех необходимых разрешений для проведения добычи!

- Нет согласования Госгеонедр, это достаточно ключевой вопрос! Нет документа от собственника или пользователя этих земель… Как такой вопрос вообще мог приняться?! – возмутился он на заседании комиссии по бюджету.

Так какого очищения все они ждут? Как могут после отмены того скандального решения (если это произойдет) вдруг потеряться выявленные факты нарушений закона должностными лицами? Речь ведь в данном случае может идти разве только о том, чтобы разблокировать выдачу разрешений предприятию... «чтобы бизнес не страдал». К месту вспомнить и не забывать, о чьем бизнесе так обеспокоились вдруг.

Я не знаю, какой, возможно, существует стратегический план у руководства ОГА, которое настаивает на принятии соответствующего решения, я знаю одно, что все, кто тогда «накуралесил», все должны ответить перед законом! Все без исключения.

В том числе и замглавы профильной комиссии по экологии Андрей Головчанский. Вы только переслушайте его выступление на той скандальной сессии, как он интересно покашливает озвучивая, получается, откровенную ложь, вводя в заблуждение коллег…

И глава этой комиссии Андрей Власенко, раз уж подтвердится факт по подделке протокола заседания!

И руководство облсовета, которое закрывало глаза/всячески способствовало беззаконию!

И те, кто лоббировал этот вопрос, прекрасно понимая, что происходит на самом деле!

Иначе, даже как-то неудобно представить, а сколько в таком случае решений было принято подобным образом в сессионном зале, просто никто не засвечивал характерную переписку...