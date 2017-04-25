В одном из помещений парка Победы планируется разместить КП «Николаевские парки», - Сенкевич

В одном из помещений парка Победы планируют разместить коммунальное предприятия «Николаевские парки».

Об этом в ходе сессии заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Так, отвечая депутату от «Оппозиционного блока» Андрею Яковлеву, который предложил найти место, для того чтобы патрулирующие парк люди могли где-то сложить свою амуницию, Сенкевич сказал:

- Планируется размещение КП «Парки» в одном из зданий в Парке Победа. Думаю, что это предприятие может выделить помещение, в котором могли бы размещаться сотрудники, патрулирующие парк, - сказал Сенкевич.

После этого, городской голова Николаева дал протокольное поручение директору Департамента ЖКХ Николаевского городского совета Андрею Палько ускорить процесс подготовки помещения в парке Победа для размещения там КП.

Напомним, что долгие годы парк «Победа» находился в аренде у николаевского предпринимателя Вячеслава Недбая, который практически не ухаживал за парком, из-за чего тот пришел в упадок. Летом 2015 года Высший хозяйственный суд Украины разорвал договор аренды николаевского парка культуры и отдыха «Победа», заключенного между Николаевским городским советом и предпринимателем Вячеславом Недбаем. Таким образом парк был возвращен в коммунальную собственность города. Но только спустя год мэрия выделила первые деньги на то, чтобы привести парк в порядок.