Суд восстановил в должности уволенного Сенкевичем директора КП «Николаевкоммунтранс» Мостового

Юрий Мостовой Центральный районный суд города Николаева восстановил в должности уволенного мэром Александром Сенкевичем директора КП «Николаевкоммунтранс» Юрия Мостового в должности.

Соответствующее решение на своей странице в Facebook опубликовал адвокат Василий Калаянов.

Решение о восстановлении Мостового приняла судья Ольга Гуденко. Кроме того, она признала распоряжение мэра Сенкевича об увольнении Мостового с должности незаконным и отменила его.

Кроме того, суд постановил взыскать с КП «Николаевкоммунтранс» в пользу Мостового средний доход за время вынужденного прогула в размере 39 тысяч 676 гривен.

«Допустить немедленное выполнение решение суда в части восстановления на работе и взыскания среднего заработка за один месяц в сумме 14 тысяч 540 гривен», – говорится в решении суда.

Отмечается, что решение может быть обжаловано в Апелляционный суд Николаевской области в течение 10 дней.

Напомним, как ранее сообщалось, в понедельник, 23 января, мэр Николаева Александр Сенкевич дал указание расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым. По словам городского головы, Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита на КП. После этого Сенкевич назначил временным директором КП киевлянина Андрея Цизина.

В то же время, сам Мостовой заявил, что его увольнение связано с желанием Николаевского городского головы Александра Сенкевича «подмять» под себя прибыльное предприятие.