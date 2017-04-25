Горсовет по обращению ОГА рассмотрит вопрос выделения из бюджета Николаева 40 миллионов гривен на стадион в парке «Победа»

В повестку дня внеочередной сессии Николаевского городского совета внесли проект решения, согласно которому из бюджета города Николаева планируется выделить около 40 миллионов гривен на завершение строительства спортивного городка в парке Победы.

Соответствующий проект решения был внесен с голоса городским головой Николаева Александр Сенкевич в ходе 19-ой сессии Николаевского горсовета.

По словам Сенкевича, первый заместитель главы Николаевской облгосадминистрациии Вячелав Бонь направил обращение на имя Николаевского городского совета, в котором ОГА просит выделить 40 миллионов на окончание работ по завершению строительства спортивного городка в парке Победы.

- Субвенция составит 40 миллионов на окончание работ по завершению работ спортивного городка в парке Победы. Предварительно главы фракций рассмотрели этот вопрос и приняли решение дать поручение подготовить проект решения о внесении изменений в программу «Об утверждении Программы экономического и социального развития г.Николаева на 2017 год». Финансирование будет выделено на условии передачи этого объекта в коммунальную собственность города, - сказал Сенкевич.

Такая поспешность вынесения такого вопроса, по словам мэра, связана с тем, что с окончанием работ по школе фехтования выяснилось, что спортивный городок находится в состоянии разрушения.

- Поэтому если мы не приступим к работам, то он будет разрушен, - заявил Сенкевич.

Напомним, что в среду, 8 марта, на выездном совещании глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил, что недостроенный стадион в парке «Победа» в Николаеве будет открыт ко Дню Конституции 28 июня.

Ранее николаевский студент проверил, что поручения губернатора по недостроенному стадиону не выполняются. Также корреспондент «Преступности.НЕТ» Андрей Лохматов, акцентируя внимание на качество выполненных работ, в своем блоге написал о том, что новый стадион, который так и не ввели в эксплуатацию из-за задолженностей, уже нужно полностью ремонтировать.