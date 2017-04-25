«Мы не просим рыночную стоимость», – «маршрутчики» хотят поднять тарифы на проезд в Николаеве

Вячеслав Кащенюк, Эдуард Волошинович Общественная организация «Инфраструктура Николаевщины» от имени всех городских предприятий-перевозчиков обратилась к мэру Николаева Александру Сенкевичу по вопросу пересмотра тарифов на перевозку пассажиров городским общественным транспортом.

Соответствующее обращение они подписали на открытом заседании ОО «Инфраструктура Николаевщины» во вторник, 25 апреля, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

С обращением выступила директор «Алан-техно» Инга Шаповалова, которая отметила, что документы с расчётами тарифов все предприятия подали ещё в январе 2017 года.

- Мы ещё в январе подали документы, начали просить, чтобы подняли стоимость. Мы понимаем, что на сегодняшний день социально-экономическое положение в стране непростое и не просим рыночную стоимость, которая должна быть. Все подали расчеты и все знают, что тариф колеблется в зависимости от километража – от 6-8 грн. Мы просим, чтобы нам хотя бы добавили стоимость на топливо, чтобы мы не несли убытки, - сказала Шаповалова.

Инга Шаповалова

После, выступил заместитель директора ЧП «Авто-Виола плюс» Игорь Терехин, который заявил, что сейчас у предприятия нет возможности обновить и осуществить капитальный ремонт транспорта.



- Нет возможности у предприятия ни обновлять подвижной состав, ни осуществлять капитальный ремонт транспортного средства. Вы подумайте, стоимость проезда в Николаеве - 18 центов . За 18 центов в Индии или в Пакистане можно проехать только на крыше автобуса, а никак не в комфортабельном удобном маршрутном такси, - сказал Терёхин.

Также он высказал своё мнение касательно жалоб граждан на грубость со стороны водителей.

- Сегодня есть правильные нарекания со стороны громады о том, что уровень культуры и обслуживания наших водителей желает быть лучше, если не сказать грубее. Вы поймите, наши водители ни пажеских корпусов, ни школ гардемаринов не заканчивали. Они такие же типичные представители города Николаева, как и все мы. Поэтому естественно, что уровень воспитанности во многом зависит от уровня социальной защищенности. Если человек имеет высокий доход, то у руководителя любого предприятия есть возможность отбирать тех, кто наиболее лучше подходит на выполнение функций, которые на него возложены, - сказал Терёхин.

Игорь Терёхин

Глава организации Эдуард Волошинович не назвал сумму проезда, которую перевозчики сочли бы правильной.

- Разные мнения разных перевозчиков. От более лояльных до более экстремистских. Мы понимаем, что нужно построить диалог с властью так, чтобы удовлетворить и перевозчиков и чтобы больно не ударило по пассажирам. Я не думаю, что проезд будет по 8 гривен. Думаю, что будет найден компромисс. Пусть исполком выскажет своё мнение, - сказал Волошинович.

Стоит отметить, что согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, данная организация была создана в начале марта текущего года, а ее руководитель Эдуард Волошинович и, судя по всему, член организации Вячеслав Кащенюк ранее занимали чиновничьи должности. В частности, Эдуард Волошинович был уволен с должности начальника управления промышленности и развития инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации в феврале 2017 года, а Вячеслав Кащенюк - написал заявление на увольнение по собственному желанию с должности начальника управления транспорта Николаевского горсовета в марте 2017 года.

Напомним, что в последние годы, николаевцы довольно часто жаловались на качество перевозок и хамство со стороны водителей. Доходило даже до рукоприкладства.

Также отметим, что ранее повышение тарифов на пригородные маршруты вызвало массу недовольств среди жителей пригородных сёл.