«Я не хочу с ним работать»: мэрия обжалует восстановление Мостового на КП «Николаевкоммунтранс»

Юридический департамент Николаевского горсовета подаст апелляцию на решение Центрального суда, согласно которому был восстановлен в должности директора коммунального предприятия «Николаекоммунтранс» Юрий Мостовой.

Об этом в комментарии журналистам сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич во вторник, 25 апреля, во время перерыва заседания 19-ой сессии Николаевского городского совета.

- Сейчас мы должны получить информацию от Госаудитслужбы, которая скажет о нарушениях. У меня, вообще, все просто. Когда я вижу любое нарушение, которое, как мне кажется есть, то я объясняю руководителю, что есть такое нарушение и предлагаю покинуть позицию самостоятельно. Хочу напомнить, что позиция Мостового, как и многих других, были подписаны (контракты, - ПН) заместителем городского головы Гранатурова, по фамилии Андриенко, в тот период, когда Гранатуров проиграл в первом туре выборов, а во второй тур вышли Сенкевич и Дятлов, но еще не был избран городской голова. В этом перерыве были подписаны на пять лет контракты. Я считаю это нарушением. И, вообще, мне кажется, что этому нужно дать юридическую оценку, но просто, чтоб не «заморачиваться», я предлагаю всем (уволиться по собственному желанию, - ПН), - сказал Сенкевич.

При этом он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли юридический департамент подавать апелляцию на решение суда.

- Обязательно будет подавать (апелляцию, -ПН), потому что такая позиция. Я не хочу работать с Мостовым и считаю, что он не нужен там, - заявил Сенкевич.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что суд восстановил в должности уволенного Сенкевичем директора КП «Николаевкоммунтранс» Мостового.

Напомним, как ранее сообщалось, в понедельник, 23 января, мэр Николаева Александр Сенкевич дал указание расторгнуть контракт с директором КП «Николаевкоммунтранс» Юрием Мостовым. По словам городского головы, Мостовой занимался непонятной деятельностью, при которой из городской свалки «налево» выезжали грузовики со вторсырьем, а директор предприятия при этом всячески сопротивлялся проведению независимого аудита на КП. После этого Сенкевич назначил временным директором КП киевлянина Андрея Цизина.

В то же время, сам Мостовой заявил, что его увольнение связано с желанием Николаевского городского головы Александра Сенкевича «подмять» под себя прибыльное предприятие.