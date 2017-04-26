«Сам лично», – директор ЖЭКа заявил, что именно депутат Солтыс решил провести ремонт только в 4 подъездах из 35 домов

Генеральный директор ООО «Центральный-1» Сергей Герасименко, чье предприятие по поручению депутата Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Олега Солтыса проводило ремонт в домах на его округе, заявил, что именно депутат дал поручение ЖЭКу провести ремонт только в четырех подъездах из 35 домов.

Об этом идет речь в письме Сергея Герасименко, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Николаевского горсовета от партии «Оппозиционный блок» Олег Солтыс направил 26 тысяч гривен своих «депутатских» денег ЖЭКу для ремонта в подъездах 35-ти домов, а директор ЖЭКа сделал ремонт только в 4-ех, решив, что остальные дома не нуждаются в ремонтах.

Однако, как отметил Сергей Герасименко, не он решал, в каких подъездах проводить ремонт, а в каких нет. Работы были проведены только в тех четырех подъездах, которые указал депутат.

Также отмечается, что силами ООО «Центральный – 1» были выполнены ремонты 4-х подъездов по адресам: улица Колодезная, 13, 13А, 15А и 3А. Также за это же время, по словам Герасименко, «были отремонтированы еще 10 подъездов, на которые выделили деньги депутат Андрейчук и 12 подъездов, деньги на которые выделил депутат Копейка».

«С 1 марта текущего года в тарифе на обслуживание жилых домов полностью отсутствует статься «текущий ремонт», соответственно специалисты по ремонту уволены или сокращены. Ремонт подъездов сейчас делать некому и Солтыс об этом знает», - говориться в письме.

Так же директор ООО «Центральный – 1», отметил, что остатки неиспользованных материалов, находятся на складе предприятия и их готовы передать тем, кто и будет заниматься ремонтом оставшихся подъездов.

«Это так же знает Олег Солтыс. Мы ждем от него решения данного вопроса о передаче материалов», - добавил Сергей Герасименко.

Стоит отметить, что редакции так и не удалось связаться с Олегом Солтысом, чтобы получить его комментарий по данной ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, как начальник управления финансов и бухгалтерской отчетности Департамента ЖКХ горсовета Ирина Кузьменко в ходе публичного представления информации об исполнении бюджета Николаева за 2016 год, сообщила о том, что треть жилых домов города нуждаются в проведении капитального ремонта.