«Трудятся по 4 часа в сутки»: журналисты показали, как «усиленно» работают члены Высшего совета правосудия

Члены Высшего совета правосудия, которые должны рассматривать жалобы на судей, занимаются этим только 4 часа в день. При этом заработная плата члена ВСП составляет около 200 000 гривен в месяц.

Об этом говорится в расследовании Марины Ансифоровой «Пора домой» для программы «Наши деньги с Денисом БИГУС».

В течение недели журналисты посещали заседания ВРУ. В понедельник, 3 апреля, ровно в 10:00 началось заседание — представители Совета рассмотрели 8 вопросов, после чего в два часа дня закрыли заседание. Во вторник заседание закрыли в час дня. В среду — соответственно в 14:15, а в четверг — все вопросы Высшим советом правосудия были решены вообще до 12-ти дня.

Большинство вопросов было посвящено открытию дисциплинарных жалоб и привлечению к дисциплинарной ответственности так называемых судей Майдана — тех, кто своими решениями избирал меру пресечения в виде содержания под стражей для активистов, запрещал мирные собрания и забирал водительские права. По информации журналистов программы, в 90% случаев на заседаниях на этой неделе ВРП отказывала в открытии дисциплинарок, в то время как сроки привлечения истекают за два месяца.

«На один день они выставляют по пять-шесть судей, очень часто или переносят, или просто не открывают производство», — говорит юрист Роман Маселко.

По новому закону, месячный оклад члена Совета — около 200 000 гривен в месяц.

Не перенапрягается и руководство Нацагентства по предупреждению коррупции.

Журналисты обнаружили, что председатель НАЗКа Наталья Корчак уходит с работы ровно по окончании рабочего дня — во вторник, 4 апреля, — в 18:22, в среду — в 17:30, в четверг — в 18:22. В следующую среду руководительница НАПК пришла на работу в 11:15, а уехала в 16:05.

Неделя наблюдений за НАПК совпала с системными проблемами в работе реестра деклараций.

«У меня была встреча, я встречалась с господином Сытником, у меня часто бывают встречи», — прокомментировала Корчак журналистам свой рабочий график.

За прошлый год Наталья Корчак задекларировала 1 млн 325 тысяч заработной платы.

Напомним, НАПК скрыло е-декларации сотрудников ГПУ и военных прокуратур.