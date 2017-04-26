Губернатор Савченко за 12 тысяч гривен купил годовой абонемент на матчи МФК «Николаев»

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко купил годовой абонемент на домашние матчи МФК «Николаев».

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу МФК.

Стоимость одного годового абонемента составляет 12 тысяч гривен.

«В преддверии исторического матча полуфинала Кубка Украины по футболу между МФК «Николаев» и «Динамо» (Киев) председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко в знак личной поддержки николаевского футбола приобрел годовой абонемент на посещение всех матчей МФК «Николаев». С такой же инициативой выступил и городской голова Николаева Александр Сенкевич. Администрация МФК «Николаев» не исключает, что появятся и другие политики и бизнесмены, которые последуют примеру первых лиц города и области», - отмечено в сообщении.