«Мы не должны быть популистами», - нардеп о необходимости вывода рынка земли из тени

Андрей Вадатурский Народный депутат Андрей Вадатурский призвал политиков не пугать людей тем, что якобы по указке МВФ Украина уже в мае запустит рынок земли. Сам он считает это нереальным, поскольку для создания условий понадобится несколько лет.

Свое мнение по этому поводу он высказал во время передачи «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

- Нам нужно создать условия. Но мы должны показать сегодня, что мы готовы обсуждать, что мы двигаемся к этому. Нужно выработать законы, показать, как эта модель работает, - сказал он.

По его мнению, уже настал момент, когда нужно отходить от практики бездумно продлевать действие моратория на продажу земель сельхозназначения.

– Я надеюсь, что в этом году мы не просто проголосуем за очередной мораторий, который ни к чему не приводит. В декабре прошлого года мы отвели 10-15 минут для обсуждения этой проблемы. Мы 15 лет назад дали 7 миллионам человек землю, которой они сегодня не могут распоряжаться. Из них уже 1,5 миллиона умерло, то есть, они не смогли воспользоваться землёй даже для того, чтобы решить какой-то свой финансовый вопрос – мы отняли у них это конституционное право, - сказал он.

При этом нардеп добавил, что отсутствие рынка земли приводит к тому, что владельцы попросту вынуждены сдавать её в аренду за сущие копейки.

– Все считают, что это честно, когда украинец не имеет права покупать землю в Украине, хотя он имеет право купить в Америке, даже в той крошечной Голландии, во Франции. Во многих странах может, а в Украине не может. Но он честно должен получать аж 30 или максимум 40 долларов в год от земли. Это справедливо? Так почему об этом молчат? Потому что это выгодно, - сказал он, добавив, что при появлении рынка земли сложатся совсем другие отношения между владельцем земли и тем, кто хочет её обрабатывать.

Запуск рынка земли, считает он, также является одним из самых действенных способов для искоренения теневых схем.

– Введя рынок земли, мы сможем сделать так, чтобы популисты не кричали «Давайте мы сохраним село», «Давайте мы оставим нашего крестьянина на земле». Мы таким образом дадим людям возможность хотя бы получить немного денег, мы привлечём инвестиции… Мы не должны быть популистами, говоря: «Как можно продавать украинскую мать?». А сдавать в аренду можно? Нет. Почему об этом не говорят? «Как можно в условиях войны продавать государственное имущество?». А воровать можно? А сколько у нас земли, которая сегодня находится в государственной собственности и сдаётся в теневую, когда в Киеве платят чиновнику за возможность это всё контролировать? – сказал он. – Там колоссальный пласт. Если мы справимся с этим, то Украина будет совершенно на другом уровне, - добавил нардеп.

Также Андрей Вадатурский привёл пример того, как политиканы играют на страхах людей. По его словам, в Украине можно открыто купить землю не сельхозназначения, однако почему-то никто её не скупает и не вывозит заграницу.

– У нас рынок земли есть. Он просто теневой. И просто сегодня такое противостояние тех людей, которые на этом зарабатывают. Вы же сегодня можете продать свою дачу с участком, то есть, сегодня землю можно купить. Но почему-то не выстроилась очередь инвесторов, которые скупают. Да, это земля другого назначения, но это украинская земля. Почему-то не вывозят эту землю, почему-то не скупают её богатые иностранцы. Она никому не нужна. Это как раз пример того, чего не нужно бояться, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете фракция ВО «Батькивщина» инициировала обращение в Верховную Раду и Президенту Украины по поводу проведения референдума о запрете продажи земли. Однако, многие комиссии не поддержали его, сославшись на то, что идея продления моратория им больше по душе.