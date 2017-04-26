«Джаз и спорт», – николаевцев зовут на семейный фестиваль «Riviera Fest»

В субботу, 29 апреля, в Николаеве на территории жилого комплекса «РивьерА», расположенного в микрорайоне Намыв, состоится первый семейный фестиваль «Riviera Fest».

Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Мероприятие, в том числе, приурочено и к окончанию строительства первого квартала жилого комплекса «РивьерА» и открытию внутреннего двора.

Организаторы приглашают на этот фестиваль жителей города и обещают при этом интересную программу: турнир детских команд по стритболу, обучение игры фрисби, детские развлекательные локации. И в заключение программы запланировано выступление «Перфоманс джаз-бенд» под руководством Владимира Алексеева.

Начало мероприятия в 17:00.