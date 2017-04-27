Студенты николаевской «аграрки» поучаствовали в турнире агрополитичных дебатов

В Николаевском национальном аграрном университете, во вторник, 25 апреля, состоялся турнир агрополитических дебатов.

Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«В дебатах приняли участие 4 команды по 3 участника, которые дискутировали на темы: «Снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения» и «Разрешение на использование генно-модифицированных продуктов». В первых дебатах победу одержала команда 1Б, во вторых – команда 2А. Стоит отметить самых активных полемистов из команд-победительниц, которые уверенно отстаивали свою точку зрения, аргументируя ее конкретными фактами и примерами, – Христенко Александра и Тищенко Николай», - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью мероприятия стала отработка навыков публичного выступления, развитие критического и логического мышления, способность концентрироваться на сути проблемы, умение аргументировать и отстаивать свою точку зрения, развитие культуры коммуникации и умение работать в команде.

Ранее сообщалось, что команда КВН николаевской «аграрки» заняла первое место на всеукраинском фестивале.