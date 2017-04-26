На Западной Украине прошли впечатляющие учения бомбардировщиков

В рамках летно-методических сборов на военных аэродромах Луцка и Коломыи состоялись учебные бомбометания по наземным целям.

Об этом сообщает местный ресурс Волынские новости.

Особое внимание уделяется подготовке молодых военных авиаторов.

«Тренируем пилотов младшего поколения, можно так сказать. Старшие передают свой опыт молодежи», — рассказал один из офицеров Воздушных сил.

Пилоты из 7-й бригады тактической авиации на учебно-боевых машинах Л-39 Альбатрос и на фронтовых бомбардировщиках Су-24М отрабатывали авиаудары на полигоне Поворск в районе Ковеля.

Практиковали пилоты и тактические атаки — когда цель просто фиксируется без удара по ней. Были использованы фугасные бомбы ФАБ-500ШЛ, бетонобойные БЕТАБ-500, практические бомбы П-50Т и ракеты.

Напомним, пограничники провели антитеррористические учения на админгранице с Крымом.