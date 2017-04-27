Николаевские спасатели в игровой форме рассказали детям об опасности радиации

В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля, Николаевские спасатели посетили дошкольное учебное заведение «Ручеек», чтобы рассказать детям о событиях 31-летней давности и напомнить о правилах безопасного поведения.

Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Отмечается, что к мероприятию присоединились и представители общественной организации «Цвет нации». В рамках мероприятия дети узнали о радиации и о том, какую опасность она представляет. Используя трехглавого дракона, спасатели рассказали детям о таких понятиях как альфа-, бета- и гамма-излучения и какое отношение они имеют к радиации. Кроме того, дошкольники увидели предупредительные знаки, которые могут свидетельствовать о радиационной опасности.

Также, спасатели провели игровую программу и научили детей обходить опасные участки и выбирать безопасные продукты.

В память о встрече спасатели и представители общественной организации подарили детям небольшие сувениры и наклейки и пожелали, чтобы в их жизни никогда не входила беда. А дети поблагодарили гостей за полезную информацию и пообещали всегда соблюдать правила безопасного поведения.