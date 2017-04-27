Из Николаева отбыла очередная партия резервистов в ВСУ

Военные комиссары Николаевской области продолжают комплектовать воинские части Вооруженных Сил Украины резервистами.

Об этом говорится в сообщении Николаевского ОВК.

Так, 25 апреля 2017 года состоялась четвертая отправка резервистов, которая комплектовалась военными комиссариатами Николаевской области для прохождения месячных сборов в воинские части Черниговской и Ровенской областей. Офицеры, сержанты и солдаты запаса, в необходимом количестве, согласно плановому заданию отправлены в воинские части для повышения квалификации.

Ранее сообщалось, что во время учений подразделений терробороны губернатор Николаевщины устроил резервистам встряску со взрывами и стрельбой.