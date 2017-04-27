В первом квартале 2017 года морской терминал «Ника-Тера» увеличил перевалку грузов на 81%

В первом квартале 2017 года Морской специализированный порт «Ника-Тера» (ООО «МСП Ника-Тера» входит в портовый бизнес Group DF) увеличил перевалку грузов на 81% – с 674 до 1 224 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-центр предприятия.

Так, перевалка экспортных грузов по сравнению с 1 кварталом 2016 года увеличилась на 108% и составила 1 130 тыс. тонн, перевалка транзитных грузов составила 94 тыс. тонн.

Кроме того, за период с января по март 2017 года терминал обработал 70 сухогрузов.

«Росту объемов перевалки в первую очередь способствует системная и целенаправленная инвестиционная политика Group DF, благодаря которой порт непрерывно развивается и модернизируется. В первом квартале 2017 года нам удалось существенно увеличить скорость обработки грузов, запустив в эксплуатацию вторую линию отгрузки зерновых грузов. Это, в свою очередь, позволило нам производить одновременную загрузку трех суден зерновыми», - отметил начальник порта Алим Агакишиев.

По словам Алима Агакишиева, кроме роста операционных показателей, в первом квартале 2017 года существенно увеличилась сумма налогов и сборов, которые предприятие перечислило в различные бюджеты. В частности, за январь-март 2017 года, терминал уплатил 51,9 млн гривен налогов и сборов, что на 88% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 2016 году порт «Ника-Тера» обработал 265 судов, перегрузив 4,022 млн тонн грузов. Инвестиции в предприятие за год составили порядка 161 млн гривен. Также предприятие уплатило в бюджеты разных уровней почти 90 млн гривен, из которых в бюджет Николаева пошло около 24 млн грн.