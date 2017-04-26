Перепалка перед сессией Николаевского облсовета: Скорого назвали «подонком», а его избирателей – «крепостными»

Татьяна Демченко Президиум Николаевского областного совета проголосовал за вынесение на сессию 27 апреля проекта решения, которым депутатский корпус осуждает действия своего коллеги из фракции «Нова держава» Николая Скорого, проигнорировавшего Государственный Гимн Украины.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума в среду, 26 апреля.

Примечательно, что приняли его без особого обсуждения. Лишь глава фракции «Нова держава» Татьяна Демченко при этом заявила, что голосует против, так как считает, что и глава областного совета Виктория Москаленко должна нести ответственность за свои действия.

Однако, уже в конце заседания президиума по этому поводу произошла словесная перепалка между депутатами и заместителями главы Николаевской облгосадминистрации.

Демченко заявила, что у нее на руках есть обращение всех сельских советов округа, по которому избирался Скорый, и что все они оценили его работу на «хорошо» и на «отлично».

- Депутат Скорый – это не только вопрос посещения сессии, это не только его высказывания, которые я осудила, это и непосредственная работа на округе. И по большому счету, согласно действующему законодательству, быть ему депутатом или нет, решаем не мы, а избиратели, - отметила Демченко.

Услышав от Демченко о неких обращениях с округа Скорого, первым возмутился замглавы ОГА Виталий Киндратив.

- Скорый – это позор для облсовета и для вас, как для главы партии, - перебил он Демченко.

- Я не глава партии, - сказала она.

- …поэтому давайте заканчивать это кино! – продолжал чиновник.

- Давайте уважать депутатов, - вступился за Демченко первый замглавы облсовета Иван Кухта.

- О чем говорить?! О Скором?! Это тот подонок, который не встает на флаг?! – прокричал Киндратив.

Виталий Киндратив - по центру Иван Кухта

На что Кухта ответил, что оценку его действиям дадут депутаты на сессии.

Еще один замглавы ОГА Вячеслав Бонь заявил, что тому, «кто не встал на Гимн», нужно говорить «до свидания».

- В Советском Союзе и в России, на которую он (Скорый – ПН) молится, если бы он не встал на гимн, то там законодательство, я знаю, как с ним бы обошлось. В лучшем случае пилил бы деревья уже где-то на севере. А мы здесь с вами обсуждаем какой он хороший или плохой депутат, - заявил он.

- Есть закон, вот пусть законодатель и принимает решение по депутату, - сказала Демченко.

Михаил Соколов Далее выступил глава фракции ВО «Батьківщина» Михаил Соколов, который заявил, что ему дискомфортно находиться «под одним куполом» со Скорым.

- С человеком, который осознанно не встает на гимн и так далее, и так далее. За каждого с вами голосовали, конечно, избиратели, за Скорого голосовали крепостные, - сказал он. - … которым он каждый год дает подачки за то, что за три копейки использует их землю. Я знаю прекрасно, он неплохой хозяйственник… И если этот вопрос зайдет в тупик, то нам надо обратиться к избирателям по поводу многомандатного округа, которая называется Николаевская область, чтобы выразить свое отношение к прекрасному партийному образованию «Нова країна» («Новая держава» - ПН). Это такое мое предложение на очередную сессию.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Демченко отметила, что в таком случае на сессии намерена поднимать вопрос по другим депутатам, которые так или иначе позорили областной совет.

- Я его тоже осуждаю, потому что во время Гимна каждый человек должен отдать честь и свое уважение нашему Государственному Гимну. Но, тем не менее, если мы одного человека осуждаем за его проступок, то почему мы о других должны молчать? Я неоднократно заявляла, что если будет стоять вопрос по Скорому на сессии областного совета, то рядом со Скорым должны стоять все остальные фигуранты тех или иных политических скандалов, которые имели место в областном совете. Завтра будет сессия, обязательно назову (фамилии – ПН). Хотя они уже столько раз назывались, что их народ знает, как «Отче наш», - отметила она.

Напомним, как сообщалось 29 ноября 2016 года в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, разгорелся скандал с пришедшим впервые за год на заседание депутатом от «Нашей Держави» Николаем Скорым. Он допустил высказывания против «бандеровского флага», с которым «во Львове встречали фашистов». Однако не понятно, какой именно флаг Скорый имел ввиду - красно-черный или флаг Украины.

После чего в СБУ заявили, что вызвали Скорого на допрос.

А в декабре 2015 года Скорый не поднялся, когда в сессионном зале областного совета заиграл Гимн Украины. После этого он не появлялся на комиссиях, не ходил на сессии, в связи с чем Кормышкин призывал его сложить мандат.

Стоит отметить, что тогда Виктория Москаленко также заявила, что обращается в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку поступку Скорого. В итоге даже было открыто уголовное производство. Однако до сих пор ни от Москаленко, ни от представителей правоохранительных органов не поступило никакой информации относительно судьбы этого производства.