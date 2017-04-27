У Сенкевича констатировали, что забор Апанасенко установлен самовольно и должен быть демонтирован

Комиссия, созданная из специалистов мэрии, департамента ЖКХ и администрации Центрального района, установила, что забор по улице Артиллерийской, 2 установлен самовольно, и поэтому он должен быть демонтирован.

Об этом в среду, 26 апреля, в эфире телеканала «Николаев» рассказал директор городского департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

– Было поручение городского головы разобраться в этом вопросе. Была создана комиссия, в которую вошли представители Центральной администрации, департамента ЖКХ, управления архитектуры. Они выехали на место, провели фотофиксацию, обследование. Коротко о результатах. Во-первых, Вячеславу Апанасенко было выписано постановление за административное нарушение. Во-вторых, забор признан самовольным. Есть специальный порядок, который принимал городской совет, положение о рассмотрении таких вопросов. Дальше будет направлено письмо-уведомление с просьбой в ближайшие сроки самостоятельно убрать этот забор. Если не будет реакции, управление архитектуры вынесет на исполком горсовета решение о демонтаже. Требовалось определенное время, чтобы отработала комиссия, чтобы не было предвзятости. Могу сказать: подход одинаков ко всем, – сказал Андрей Ермолаев.

Напомним, недавно вокруг депутата от партии «Самопомощь» Вячеслава Апанасенко возник скандал. Жители дома по адресу Артиллерийская 2 возмутились тем, что депутат Вячеслав Апанасенко на территории подвала их дома построил себе из офиса квартиру и захватил прилегающую к его входу территорию, обнеся ее бетонным забором, где устроил себе газон и установил декоративные колонны.

После того, как со стороны власти не было предпринято никаких действий, николаевские активисты разобрали забор депутата Апанасенко, который занимал придомовую территорию.

Сам депутат назвал тогда снос забора политическим заказом и дождавшись, пока люди, сносившие ограждение ушли вернул разобранные секции на место. Во время процесса восстановления забора он стал мешать местному жителю снимать этот процесс на видео, подойдя к нему и ударив по руке с телефоном.

По факту этого инцидента Центральный районный отдел полиции Николаева открыл уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины («Нанесение легких телесных повреждений»).

В итоге Николаевский городской голова Александр Сенкевич дал поручение директору Департамента финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Андрея Ермолаева проверить законность установки этого забора.