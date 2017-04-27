«Все в наших руках», - на Николаевщине жители совместно с бизнесменами и депутатами восстановили два моста

Жители села Украинка (бывш. Червоноукраинка) при поддержке депутатов Коблевского сельсовета и местных бизнесменов постановили для проезда легкового и грузового транспорта два моста в Березанском районе.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

«Много лет жители села Украинка пользуются сельской дорогой над лиманом, соединяющей с селом Виноградное (бывш. Ленинка) . Дорога имеет важное для жителей значение, это ближайший путь до трассы, но пользоваться ей можно только в сухую погоду, так как в дожди она подтапливалась в двух балках», – говорится в письме.

В итоге, активисты села, более 20 человек, с поддержкой депутатов Коблевского сельсовета Олега Измана и Виктора Душко, а также местных фермеров восстановили два моста для переезда легковым и грузовым транспортом.