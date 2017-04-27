В квартире экс-начальницы управления здравоохранения Николаевской ОГА Капусты провели обыск

В четверг, 27 апреля, в квартире, где проживает экс-начальница управления здравоохранения Николаевской ОГА Маргарита Капуста, следователь прокуратуры при оперативном сопровождении сотрудников Управления защиты экономики ГУ Нацполиции в Николаевской области провели санкционированный обыск, в рамках расследования уголовного производства, открытого по факту нарушений при закупке инсулина и гемодиализа, которые курировала вице-губернатор Николаевщины Оксана Янишевская.

Об этом с места событий передает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Следственные действия происходили в доме №23, расположенном на проспекте Богоявленском.

Отметим, что при избрании меры пресечения сын Маргариты Капусты сообщил, что по проспекту Богоявленском находится его жилье и что его мать на момент следствия будет проживать по этому адресу.

Напомним, 5 апреля в управлении здравоохранения Николаевской ОГА, расположенном на улице Спасской, 18, правоохранители провели санкционированный судом обыск с выемкой документов.

Как известно, ранее экс-начальнице николаевского облздрава Капусте объявили о подозрении по «инсулиновому делу». Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением») и по ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины («Служебный подлог»). Прокуратура просила суд арестовать экс-чиновницу с залогом в 10 миллионов гривен, но 10 апреля суд отпустил подозреваемую Капусту под личное обязательство.