На пересечении Потемкинской и Никольской начат ремонт путей: у трамвая №1 изменится маршрут

В Николаеве на углу улиц Никольской и Потемкинской стартовал капитальный ремонт так называемой «кривой» рельсовых путей трамвая маршрута №1.

Об этом сообщает директор КП «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский, пишет отдел информационного обеспечения Николаевского городского совета.

Так, на участке протяженностью 75 метров в обоих направлениях движения полностью заменят рельсо-шпальную решетку – рельсы, шпалы, тяги, а также соединительные элементы. Для замены будет использовано 300 метров одних только рельсов. Что касается шпал, по технологии в этом месте они должны быть не бетонными, а деревянными, к тому же деревянные еще и дешевле. Срок выполнения работ – до 28 мая.

«Эта кривая находилась в очень плохом техническом состоянии. Последний раз данный участок капитально ремонтировался еще в 1982 году. За прошедшие 35 лет рельсо-шпальная решетка выработала ресурс, рельсы и тяги полностью износились, а старые шпалы вообще превратились в труху из-за времени и постоянных нагрузок. Участок был включен в план капитального ремонта ул. Потемкинской, но у нас просто не было времени ждать, когда проект будет профинансирован и реализован. Поэтому наше предприятие решило произвести работы за счет собственных ресурсов», - сказал директор КП «Николаевэлектротранс» Дмитрий Лисовский.

Как добавили в отделе информационного обеспечения, в связи с ремонтом, с 29 апреля по 2 мая движение трамвая №1 будет осуществляться не из яхт-клуба, а от Центрального рынка в направлении улицы Декабристов и далее по маршруту с возвращением на Центральный рынок.

Как отметил Дмитрий Лисовский, четыре выходных дня выбраны не случайно, потому что в это время пассажиропоток существенно снижается. Следовательно горожанам будет создан минимум неудобств.

«В последнее время «Николаевэлектротранс» активно наращивает объемы ремонта путевого хозяйства трамваев. Только за прошлый год в разных частях города был произведен капремонт четырех кривых. Ремонты трамвайных кривых будут продолжаться и в текущем году. Также в обозримом будущем будет реализован проект по запуску троллейбуса вокруг микрорайона Намыв», - отметил директор предприятия.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в центре Николаева на полтора месяца закроют движение на перекрестке Потемкинской и Никольской