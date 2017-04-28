Помешала погода: Дорогу к дому в Балабановке за свои средства делает экс-начальник САД Антощук

Домом в Корабельном районе Николаева по переулку Гостиному, возле которого в ходе ремонтных работ на проезжей части образовалась лужа, владеет семья экс-начальника Службы автодорог области Александра Антощука. Именно он инициировал ремонт дороги к дому и проводит его исключительно за свои средства.

Об этом он рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что некоторые местные жители возмутились тем, что вот уже вторую неделю эта лужа мешает им нормально передвигаться.

- Я не новый сосед, как некоторые жители переулка меня ошибочно назвали. Дом принадлежит моей семье с 2007 года, - рассказал Антощук.

По его словам, в 2008 году он через весь переулок проводил к дому канализацию (на сегодняшний день это практически единственная улица в Балабановке, которая имеет централизованную систему канализации) и профинансировал ремонт дороги всего переулка, при этом, не все жители переулка тогда согласились поучаствовать в софинансировании соответствующих работ. Мало того, были случаи самовольного подключения домов к канализации.

Теперь же, понимая, что по ряду причин асфальтового покрытия дороги от городской власти он не дождется, Антощук решил заасфальтировать её за счёт собственных средств. И так как дом расположен в начале переулка, асфальтировать его весь он не собирался, что, по его мнению, больше всего и возмутило жителей дома № 12, расположенного по этому переулку.

- Работы выполняются не за бюджетные средства. За все эти годы никто кроме меня эту дорогу не ремонтировал. И я принял решение не ждать от городских властей чуда, и за собственные средства заасфальтировать часть дороги. На что имею право и возможности, - отметил он. – Привлеченная мной к выполнению работ дорожная компания приступила к выполнению работ, но непогода не позволила их окончить в короткие сроки.

Так же Александр Антощук предложил активным жителям переулка дома № 12 не жаловаться на плохое состояние дороги, а направить свои силы на решения вопроса по улучшению ее состояния. При этом он отметил, что как только погода позволила, ремонт будет продолжен и выполнен. На данный момент участок дороги уже заасфальтирован.