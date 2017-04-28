Нардеп от БПП Макарьян о последней сессии Николаевского облсовета: «Я увидел порядок»

Давид Макарьян Народный депутат Украины от «Блока Петра Порошенко» Давид Макарьян заявил, что на последней сессии Николаевского областного совета, когда многие решение принимались фактически без обсуждения, он увидел порядок.

Свое мнение по этому поводу он высказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Я увидел, что сессия областного совета может работать и голосовать без депутатов «Оппозиционного блока», которые во многих вопросах ставят приоритеты какие-то свои личные, а не общие. Поэтому сегодня я увидел порядок. Я давно говорил, что самое главное – консолидация. И увидел, что она есть, что она может быть, - сказал он. - Это верховенство права, конструктив и взаимопонимание с депутатами. Это самое главное. Они же работают не для себя, а для общества. они должны это понимать.

По его мнению, все депутаты слышали друг друга, кроме депутата Татьяны Демченко.

- Мне иногда… хочется спросить, где она подзаряжается. Она куда-то пальцы вставляет в розетку, и где-то подзаряжается. Мне тоже нужна такая энергия, как у Татьяны Васильевны, - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на предыдущей сессии депутаты сняли с повестки дня все вопросы, которые накануне внес глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, после чего он покинул сессионный зал и за ним ушли все чиновники.

На этой же сессии данные вопросы голосовались без особого обсуждения и переголосований в связи с нехваткой голосов.