Напавшим на николаевского журналиста в здании ОГА оказался «общественник» из Днепра, баллотировавшийся в Раду

Человек, который в четверг, 27 апреля, в здании Николаевского облсовета напал на корреспондента телеканала «Интер», является главой днепропетровской общественной организации «Межнациональное единство» и зовут его Дмитрий Мусаелян.

Информация, которая подтверждает это, была опубликована в октябре 2014 года изданием «Мост-Днепр».

Тогда сообщалось о создании организации «Межнациональное единство», главной целью которой является достижение мира в Украине. Мусаелян был представлен как соучредитель организации. На данный момент, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Мусаелян является главой это организации.

Кроме того у него ранее был зарегистрирован ФЛП, который занимался деятельностью в сфере «Право».

Также Мусаелян в 2014 году в качестве самовыдвиженца баллотировался в Верховную Раду Украины по одномандатному округу №40, находящемуся в Днепропетровской области.

Стоит отметить, что, по информации николаевских «Подробностей», после конфликта Алексей Савченко заставил Мусаеляна извиниться перед Кириллом Ющишеным. При этом общественник отказался объяснять, зачем придумал историю о взрывчатке у журналиста. Сам Мусаелян также отрицает, что имеет отношение к Алексею Савченко, а в облсовет пришел, "чтобы посмотреть, как проходит сессия".

Напомним, ранее журналист Кирилл Ющишен заявил о том, что в четверг, 26 апреля, на него напал охранник губернатора Алексея Савченко. Последний в свою очередь заявил, что у него нет охранников: «У меня есть люди, которые со мной были в том месте, куда многие не поехали».

Отметим, что Дмитрйи Мусаелян часто был замечен в компании охраны Алексея Савченко на различных мероприятиях с участием губернатора.