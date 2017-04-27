Трое неизвестных с ножом и пистолетом напали на водителя Mercedes Vito: тот отобрал оружие и отстрелялся

В четверг, 27 апреля, в Николаеве, в Корабельном районе Николаева, на проспекте Корабелов, возле кафе «Челентано» трое неизвестных с ножом и пистолетом напали на водителя автомобиля Mercedes Vito.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как рассказал водитель автомобиля нападавших было трое, на вид им по 30-40 лет. Один из нападавших подошел к водительскому окну и спросил, как проехать в город. В это время еще один подсел на пассажирское сиденье возле водителя и приставил пистолет к водителю. Третий сел в салон и приставил нож к горлу водителя. Когда третий нападавший пропускал в салон первого, то он ослабил руку с ножом. В это время водитель выхватил пистолет и произвел выстрел в пол машины два раза, третья пуля застряла в стволе.

После того, как нападение не удалось, все трое нападавших скрылись с места пришествия. По словам водителя он не понимает за что и зачем на него напали.

По предварительной информации полицейских, которые прибыли на место происшествия, патроны усиленные, ствол турецкий «сделан под резину».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве таксист подумал, что его хотят ограбить и стал стрелять из стартового пистолета