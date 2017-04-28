Прагматизм депутата Киселевой и 8,5-летний путь к правовой справедливости

В настоящее время сессию Николаевского горсовета можно смотреть комфортно умостившись в кресле перед монитором с чашкой кофею и печеньями, то позволительно урвать свои полчаса времени, и порадоваться везению попасть в нужное место сессионной работы – городская земля и гаражные кооперативы.

В прошлый холодный четверг, 20 апреля, на сессии с этим вопросом выступал вице-мэр Турупалов Антон Викторович, вернее, «вице» обязан был представить концепцию передачи земли гаражным кооперативам, но заговорил про процентные ставки налогов на аренду земли, и растерянно забегал глазами на депутатское предложение сформулировать концепцию земельных отношений города и гаражных кооперативов. Наверное, не только гаражных, в черте города находятся лодочные кооперативы с очень дорогой землей, садовые товарищества и другие формы коллективной собственности, и в этих местах крепким узлом затянуты интересы и права николаевцев, лазейки для преступных деяний руководства кооперативами, и попустительство городской власти, в смысле, полного равнодушие к материальным и наследственным правам горожан.

В нашей Правовой приёмной УХСПЧ общественной организации «ДАНА» был прецедент имущественного спора наследников умершего члена кооператива и руководства гаражного кооператива Темп-1, что по адресу: Николаев, ул. Свиридова,2.

Тяжба, в том числе и судебная, затянула ни много ни мало аж 8,5 лет. Таков ценник концепции вице-мэра Турупалова и прагматичности депутата Елены Киселевой.

Естественно, городская власть остались в стороне. Шпаги за гаражное наследство скрестили председатель, бухгалтер «Темпа-1», пастор-рейдер Священко Юрий и на стороне наследственной справедливости жена умершего хозяина гаража.

Ох, как много кооператорских уловок, подводных ям, головотяпства и элементарной правовой безграмотности всплыло на поверхность в ходе длительной тяжбы.

Самые поучительные примеры гаражной истории:

1/ Покойный Х построил в 1974 году на свои средства в кооперативе Темп-1 капитальный гараж, сохранив квитанции на строительные материалы, имея книжку «Члена автогаражного кооператива» с 1991года, в которой имеются отметки и печати о своевременной оплате, и проплачивая до последнего дня, оказался не членом кооператива Темп-1. В члены его конечно принимали, но документы правление потеряло, копии протоколов о принятии не посчитало нужным сдать в архив, объясняя сменой председателя. Головотяпство… Но! Главное - не успел при жизни как и почти все другие члены кооператива, ПРИВАТИЗИРОВАТЬ (хлопотно и затратно) построенный гараж. А это значит, что нотариус, а потом и суд не рассматривает гараж как объект наследования!

2/ Если же владельца гаража общее собрание приняло в члены, и это подтверждено документально, то позволяет наследнику через общее собрание вступить в кооператив, и таким образом принять наследство. Этакая всеукраинская лазейка, обходящая закон и порядок оформления собственности, но удобная до поры, до времени...

3/Покойный Х еще в советские времена образования кооператива, то ли по ошибке, то ли из лучших побуждений внес в список лиц для разрешения строительства гаража советским ещё исполкомом своего родного брата, а переоформить на свое имя забыл. Хотя брат умер тогда почти вскоре, и к строительству и эксплуатации не имел никакого отношения. Однако появился повод для рейдерского захвата гаража родственниками этого брата. Они, втайне от жены умершего владельца, подсуетились, дали взятки председателю и бухгалтеру кооператива Темп-1, и подкупленное начальство выдало фальш-наследнице справку о том, что якобы её муж(умерший 25 лет тому назад!) является в данный момент собственником этого гаража, и согласно этой справке уже БТИ оформило ей техпаспорт на её имя! А с этими справками она обратилась в районный суд и судья Z, получив взятку, неприватизированный гараж вдруг признала собственностью заявительницы! И руководство авто/кооператива Темп-1 без принятия её на общем собрании в члены кооператива выдало ей членскую книжку.

С этого момента количество претендентов на гараж удвоилось и завязался за наследство бой( гараж действительно добротный). Пришлось законным наследникам обращаться в Апелляционный суд, который отменил незаконное решение районного суда. Но рейдер-пастор тем временем взломал замки, занял гараж. А когда в суде решался вопрос законными наследниками о признании права наследования на затраченные строительные материалы на гараж, выяснилось, что липовая владелица, тёща рейдера-пастора зарегистрировала собственность на спорный гараж в Электронном РЕЕСТРЕ( он к тому времени учредился).

Конечно, документы о праве собственности на гараж у неё после Апелляционного суда, который отменил его законность, сохранились, и она уже незаконный документ зарегистрировала в Реестре. Последующее обращение в Административный суд законных наследников, конечно, обязало отменить Реестрационную службу соответствующую запись. Но на это ушли годы, нервы и разочарование в отстранённости местной власти в регулировании понятных правил, предупреждающих подобные злоупотребления.

Кстати, уважаемый экс – начальник земельного управления Николаевского горсовета Мороз А.И. тоже в 2009 году не подозревал, что неприватизированный объект недвижимости не может рассматриваться объектом наследства ни нотариусом, ни судом.

4/Наследники боролись отчаянно, мало у кого хватит сил и опыта противостоять взяткам и головотяпству. А с другой стороны, ведь может этой юридической суеты можно избежать, будь все участники строго выполняли правила и требования. В наказание за неисполнение лишать кооперативы права аренды, долговременного пользования землёй городской громады, а эффективнее выделять пятно земли под строением владельцу построенной на ней недвижимости, и взымать с них налог в городскую казну. А так правление кооперативов платит/не платит налог от кооператива в целом и получает право посредника в получении взяток как в приведенном примере. Если сказать прямо, городские депутаты обязаны быть хозяевами города и законниками.

Вот вам и 8,5-летняя история деградации и взяточничества судов, корысть руководства гаражного кооператива, фальш Реестров, подделка документов.

Понятно и то, что на лицо пример юридической лени и безграмотности члена кооператива, но таким членам несчесть числа. Только в Темпе-1 800 гаражей, а значит придет время, и гаражи станут объектами наследования. Примечательно то, что депутат Киселева видит такую перспективу, а вице-мэр Турупалов нет.

Наверное, проще всего, выработать четкие правила и требования и довести их до руководства всех кооперативов города. У депутатов целый сонм помощников, общественные организации, имеющие правовой опыт – могли бы потрудиться с пользой. Пока частная собственность не будет документально оформлена – покоя не будет никому.

Подведя черту, сообщим, что справедливость восторжествовала! Итог утешителен для Законов – сторона покойного Х выиграла 8,5 –летнюю тяжбу. Юридическая сторона дела достойна украинских учебников права. Однако стоит ли овчинка выделки? Может проще городским депутатам и городской власти обрамить наследственные проблемы в местных кооперативах в строгое ложе законов и железную логику депутата Елены Киселевой?

Еще одна проблема – железные гаражи. Лично у меня возникла проблема, и рейдерский захват налицо со стороны некоего гражданина Алимова. Но то следующая тема…

Комментарии в ФБ https://www.facebook.com/elena.kabashnaya