Я Чудайкин Вадим Игоревич, как член политсовета областной организации партии «Союз» обращаюсь к единомышленникам с требованием провести внутрипартийную дискуссию по тематике смены политического концепта партии с Союз Украины, России и Беларусии на Союз от Лиссабона до Владивостока.

Как член территориальной громады города Николаева, в рамках дискуссии о размещении рекреационной зоны на месте планируемого в микрорайоне Кульбакино кладбища предлагаю провести конференцию « Конституционное становление громады г. Николаева».

Предлагаю расширить требование громады г.Николаева по кладбищу, требованием к депутатам областного и городского советов обратится с обращением к Верховной раде Украины, Кабинету министров Украины, Президенту Украины о безотлагательном вынесении на голосование в зал Верховной Рады законопроекта № 4844 разработанного в интересах громад.

Законопроект №4844 про внедрение в Украине Единой государственной системы мониторинга производства, поставки, транспортировки, потребления и оплаты за топливно-энергетические ресурсы и жилищно-коммунальные услуги (ЕДСМ) сознательно тормозится в Верховной Раде Украины. В условиях постоянного повышения цен и присутствии монополии на энергоресурсы с учетом полного обнищания людей для повышения энергобезопасности государства, законопроект 4844 должен быть обязательно принят Верховной Радой Украины.

Как системный аналитик проекта ЕДСМ Института научно-практических разработок комплексных систем обращаюсь к Президенту НАНУ Украины с предложением провести научно практическую конференцию по выработке позиции по отношению к открытию Академика С.П.Капицы о том, что на планете в достатке в гармонии с природой может жить 12 миллиардов человек.

Как председатель Николаевского областного отделения ВГО «Инновационный фонд народная инициатива» инициирую переговорный процесс в подготовке к «Совместному обращению глав церквей к Народам России и Украины о примирении» с главами УГКЦ, УПЦ МП, Папой Римским и другими заинтересованными церквями.

Координатор международного движения Общее дело.МИР.

https://news.pn/ru/public/71974

http://inovat.in.ua

https://drive.google.com/file/d/0Bys5x7dFnNYDYTd3UzdWbnF6cWpUdmVoa3dPVFZydlB6VmI0/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bys5x7dFnNYDVkxBc1MwS2RCRGRxQ3VVaDdleHNvWmFRbDRN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0Bys5x7dFnNYDdGd0YVE0SE85WjNuTmhoTjRUOEVJampSVXln/view?usp=sharing

P.S. Прошу выразить свою гражданскую позицию по поводу данного обращения в социальных сетях: Бориса Патона, Анатолия Любаревича, Николая Тернюка, Анатолия Кинаха, Льва Миримского, Светлану Савченко, Виктора Лисицкого, Олексея Савченко, Александра Жолобецкого, Сегрея Исакова, Владислава Ентина, Давида Макарьяна, Глеба Головченко, Ярослава Индикова, Александра Сенкевича, Артема Ващиленко, Наталью Лобастову и других заинтересованых лиц.