Мэр Южноукраинска сдал коммунальное помещение с евроремонтом за 1 гривну в год местному депутату

Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный отдал в аренду помещение коммунальной формы собственности площадью 122,2 кв.м. скандальному депутату Эрику Григоряну за символическую арендную плату – 1 гривна в год.

Об этом сообщает «Барометр» со ссылкой на депутата Южноукраинского городского совета от «Батькивщины» Сергей Ярошенко на своей странице в Facebook.

Помещение, переданное в аренду, находится на бульваре Цветочный (бывший детсад), где ранее была регистрационная служба и состоит из пяти кабинетов, двух коридоров и санузла. Балансовая стоимость арендуемого имущества составляет 57894,68 гривен, а стоимость арендной платы 1 гривна в год.

Ярошенко отмечает, что данная сделка с недвижимостью между Виктором Пароконным и Эриком Григоряном состоялась в рамках политических договорённостей, а сам договор был оформлен в выходной и нерабочий день, 1 января 2017 года. Кроме того, общественная организации «Ветераны-пограничники Николаевщины» зарегистрирована в Вознесенске, где располагает офисным помещением.

«Новогодний подарок Григоряну от Пароконного: офис за 1 гривну! Мэр Южноукраинска Виктор Пароконный отдал в аренду помещение коммунальной формы собственности площадью 122,2 кв.м депутату Эрику Григоряну за символическую плату 1 гривна в год. Договор подписан директором КП ЖЕО Гульман и Эриком Григоряном 1 января 2017 года, в праздничный и нерабочий день. Григорян подписался в лице главы общественной организации «Ветераны-пограничники Николаевщины», зарегистрированной в Вознесенске по ул. Соборности, 33, офис 403, то есть уже имеющею свой офис», - пишет Ярошенко.

Кроме того, по требованию депутата Эрика Григоряна балансодержатель КП ЖЕО за свой счёт, якобы, сделал дорогостоящий ремонт в помещении, а так же установил в санузле душевую кабинку, бойлер и биде.

Эрик Григорян

«Но это ещё не всё, взгляните на Акт приёма-передачи. Перед тем как передать его Григоряну, в декабре 2016 года КП ЖЕО сделало там ремонт: установило металлопластиковые окна, линолеум, двери, светильники, плитка, евророзетки, поклеили обои, покрасили. И по требованию Григоряна оборудовали санузел - установили душевую кабинку гидробокс «Фабио» (минимальная стоимость 8 тысяч гривен), бойлер «Раунд» (минимальная стоимость 2 тысячи гривен). Более того, в санитарном узле установили ни много ни мало - биде. Все эти удобства сделаны за немалые деньги южноукраинцев, которые добросовестно платят коммунальные услуги в ЖЕО. Не слишком ли большая цена за «удовольствие» для одного человека? Зачем это всё Григоряну и вознесенским пограничникам? Они что будут приезжать в Южноукраинск, что бы принять душ?», - говорится в сообщении.

Представитель южноукраинской «Батькивщины» уверен, что арендованный офис Григорян будет использоваться как предвыборный штаб на предстоящих выборах в Верховную Раду Украины.

Напомним, как сообщалось ранее, депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян при весьма скромных официальных доходах, владеет элитной иномаркой и хранит 300 тысяч долларов и 3,4 миллиона гривен наличными.