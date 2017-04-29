«Likбез. Исторический фронт»: авторы проекта в Николаеве встретились со студентами, волонтерами и участниками АТО

20 апреля в зале Ученого совете Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова в рамках патриотического воспитания молодежи и плана мероприятий к 100-летию с начала Украинской революции 1917-1921 годов состоялась встреча авторов общественного проекта «LikБез. Исторический фронт» со студентами, волонтерами и участниками АТО.

Об этом сообщает пресс-служба НУК имени адмирала Макарова.

Общественный просветительский проект «LIKБЕЗ. Исторический фронт» объединяет социальный актив украинских историков. Целью проекта является популяризация истории Украины в самых разнообразных форматах, поскольку именно адекватное видение прошлого является основанием украинской идентичности и залогом единства страны.

- Начальной мотивацией для создания проекта стало информационное противодействие российской пропаганде, в котором историческая риторика занимает очень важное место, – рассказал руководитель проекта Кирилл Галушко, кандидат исторических наук, член Общественного совета при Президенте Украины по вопросам национального единства.

В рамках мероприятия была проведена лекция «Украинская революции 1917-1921 гг.», лектором в которой выступил Василий Павлов, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета Киевского Национального университета им. Т. Шевченко, а лекцию «Борьба за Южную Украину в 14-15 веке» провёл для студентов, преподавателей и сотрудников НУК Борис Черкасс, доктор исторических наук, Института истории Украины НАН Украины.

Кроме того, гости подарили университету книги, которые издаются в рамках общественного проекта «История украинского войска», и несколько выпусков «История без цензуры». На странице в социальных сетях, Кирилл Галушко написал:

«Благодарны за гостеприимство и аудитории Национальному университету кораблестроения им. Адмирала Макарова, который является очевидным центром социальной активности и интересных людей. Навестили ректора Сергея Рыжкова и узнали немало интересного про местные реалии. Были лекции Василия Павлова и Бориса Черкаса, дарили книжки, пили кофе гостеприимных хозяев».