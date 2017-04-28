В Николаеве пришвартовался танкер, пришедший из РФ, который скрывал свое местоположения проходя мимо Крыма

В Николаеве в пятницу, 28 апреля, к причальной стенке НСЗ «Океан» пришвартовался российский танкер VIKTORIA, прибывший в Украину из Новороссийска, и который, судя по всему, проходя через акватории Черного моря вблизи аннексированного Крыма, выключал передатчик АИС (автоматическую идентификационную систему).

О том, что к причальной стенке НСЗ «Океан» прибыл танкер, сообщается на странице ПАО НСЗ «Океан» в сети Facebook, со ссылкой на очевидцев и данные портала отслеживания судов в онлайн-режиме marinetraffic.com.

«К причалу ПАО НСЗ Океан пришвартовался танкер с нефтепродуктами под флагом РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!Об этом только что сообщили очевидцы. Информация подтверждается данными с портала отслеживания судов в режиме онлайн marinetraffic.com (https://www.marinetraffic.com/…/ais/…/shipid:3699957/zoom:13) Судя по данным на этом портале, танкер для транспортировки нефтепродуктов VICTORIA был спущен на воду в 2015 г., имеет портом приписки Таганрог, ходит под флагом Российской Федерации, и в данный момент является ПРИШВАРТОВАННЫМ (moored) к причалу ПАО НСЗ Океан», - говорится в сообщении ПАО НСЗ Океан.

Вместе с тем, из информации, которая указана на сайте marinetraffic.com следует, что танкер VIKTORIA отправился в путь 25 апреля, в 8 часов утра, из Новороссийска и должен был прибыть в конечный пункт назначения в порт Ника-Терра в пятницу, 28 апреля. До этого судно останавливалось в порту Южном.

Примечательно, что единственная возможность попасть из порта Новороссийска в порты Николаева - это перейти Черное море вдоль аннексированного на сегодняшний день Российской Федерацией Крыма.

Как известно, для того, чтобы не попадать под санкции, из-за остановки в портах аннексированного Крыма, многие экипажи суден отключают передатчики автоматической идентификационной системы, которая позволяет отслеживать местоположение суден. В частности, на этом акцентировали внимание в мониторинговой группе Майдана иностранных дел и BSNews, когда турецкий сухогруз сел на мель у побережья оккупированного Крыма в районе Алупки.

Судя по всему, так случилось и с танкером VIKTORIA, последний раз ресурс marinetraffic.com зафиксировал его положение 27 апреля в 12.26.

Также стоит акцентировать внимание на том, что на сегодняшний день, согдасно постановленияю Печерского районного суда Киева от 9 сентября 2016 года, наложен арест на все движимое и недвижимое имущество ПАО НСЗ Океан, а также был наложен запрет на распоряжение и пользование имуществом ПАО НСЗ Океан. Сооответственно НСЗ Океан

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в аннексированном Крыму задержали украинское рыболовецкое судно