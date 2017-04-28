В центре Николаева массово демонтируют незаконную рекламу

В пятницу, 28 апреля, в центре Николаева проводится демонтаж незаконных рекламных сооружений.

Об этом в соцсетях сообщают жители Николаева, публикуя соответствующие фото.

Фото: VK Rostislav Zalevsky Фото: VK Rostislav Zalevsky Фото: VK Rostislav Zalevsky

Фото: Facebook Татьяна Локацкая Фото: Facebook Татьяна Локацкая Фото: Facebook Татьяна Локацкая

Стоит отметить, что в пятницу, 28 апреля, исполком Николаевского горсовета поддержал проект решения о демонтаже 52 незаконных рекламных конструкций в городе.

Напомним, городской голова Николаева Александр Сенкевич распорядился объявить выговор тем заместителям глав районных администраций, которые не выполнили в недельный срок после получения письма, демонтаж незаконных рекламных конструкций.