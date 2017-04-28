«Скажите, пожалуйста»: как «Динамо» Николаев «порвало»

Николаевский центральный городской стадион снова собрал у себя весь Николаев: как поделились люди осведомленные, матч «Динамо»-«Николаев» случается раз на много-много лет.

Команда программы «Скажите, пожалуйста» не могла пропустить такое грандиозное событие и разузнала, насколько миролюбивые фанаты николаевской футбольной команды, насколько подготовлена николаевская публика к подобным мероприятиям и кому накрыл стол в VIP-ложе депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор.

Напомним, в предыдущем выпуске ведущая программы Светлана Махничева выясняла, как в Николаеве дети песнями патриотизм в себе развивали.