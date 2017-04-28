«Без неожиданностей»: в Апелляционном суде Николаевской области переизбрали руководство

В пятницу, 28 апреля состоялось собрание судей Апелляционного суда Николаевской области избрание председателя Апелляционного суда и его заместителей, а также секретарей судебных палат.

Об этом сообщает пресс-секретарь Апелляционного суда Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба, судьи выбрали счетную комиссию в составе председателя - Натальи Чебановой-Губановой, секретаря-Игоря Ливинского и члена комиссии – Александра Галущенко.

«Выборы прошли без неожиданностей и после тайного голосования, секретарь счетной комиссии судья Игорь Ливинский объявил, что тайным голосованием большинством голосов от общего числа судейского коллектива Апелляционного суда Николаевской области председателем избран Александр Ржепецкого», - сообщил пресс-секретарь.

Судейский корпус Апелляционного суда Николаевской области также высказал доверие и другим действующим руководителям суда. Тайным голосованием переизбран на должность заместителей председателя - в судебной палате по уголовным делам Николай Меняйло и в судебной палате по гражданским делам Виктора Козаченко.

После избрания председателя и заместителей, не изменились и секретари судебных палат. Уже в открытом голосовании ими остались судьи Владимир Гулый (судебная палата по уголовным делам) и Павел Лысенко (судебная палата по гражданским делам).